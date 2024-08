Por qué Beto Casella se agredió en una esquina con Luis Majul

A la escandalosa filtración de un video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial junto a Alberto Fernández, se le sumó un nuevo escándalo a “Bendita”, el programa que conduce Beto Casella por El Nueve. Y es que el conductor se cruzó con Luis Majul luego de que el periodista cambiara la escenografía de su programa.

Tras ver los cambios, Beto Casella acusó a Luis Majul de plagio y arremetió duramente contra él. “Hacen muy bien otras cosas pero el humor, la ironía, el desparpajo, la sutileza desde la ironía no es lo de ellos. Y menos lo de Luis Majul, a quien le tengo mucho aprecio, pero no va...”, disparó en un móvil con Socios del espectáculo.

A meses de esta nota, en “Bendita” armaron un informe donde mostraban la entrevista que Luis Majul le hizo a Mauricio Macri en la cual lo interrumpía contínuamente, sin dejarlo hablar. “Macri estuvo a punto de levantarse y decir: '¡Ustedes están haciendo esto sabiendo!'', como Casero”, opinó el conductor de El Nueve tras ver el informe.

“Porque la voz de Majul te irrita. Te interrumpe. Y lo hizo enojar a Macri que es tranquilo”, agregó Beto Casella, al terminar el informe. “Y no pusimos al aire el día que estuvo con Sofovich, que abrieron el teléfono al público. Y lo bolud... a Majul. No lo hicimos para que no piense que tenemos algo en contra de él”, sumó.

Lejos de quedarse callado, Luis Majul salió a responderle en su programa de El Observador. “¿Te rindió, Betito? Divertite”, le preguntó. Entonces, Beto Casella le contestó: “No nos rendís, Turco. Vamos a decírselo. Te tratamos todo lo mejor que te podemos tratar, creenos, te lo digo de verdad. No nos rendís”.

“Por ahí, se autopercibe como 'me ponen a mí para sumar'. Si querés no te ponemos nunca más, Majul. No tenés más que mandar un mensaje, no hay problema. Mirá lo que nos rendirás, es lo mejor que podemos decir de vos. Nada más te voy a decir, por ahora”, cerró el conductor de “Bendita”, completamente serio.

Según reveló el sitio Ciudad, Beto Casella y Luis Majul se “invitaron” a golpearse en dos ocasiones en “la esquina de Azopardo y México”. “Y por lo menos una vez nos separó Jorge Fernández Díaz, célebre periodista, no cualquier borrachín. Boludeces de discusión de redacción”, contó el conductor a dicho medio.