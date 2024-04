Por qué echaron a Horacio Cabak de "La Jaula de la Moda"

Horacio Cabak no será el conductor de la nueva temporada de La jaula de la moda, la cual está prevista que regrese a la pantalla de Ciudad Magazine en mayo. La decisión de la productora del programa causó un fuerte enojo en el presentador, quien se enteró de su despido por un programa de televisión.

Fue Fabián Medina Flores quien contó que Cabak no iba a estar más al frente del programa tras más de 15 años encabezándolo. Al escuchar esta noticia, el periodista hizo un contundente posteo en su cuenta de Twitter. "Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió, irónico.

Tras esto, Cabak explicó que su contrato había terminado el 31 de diciembre y desde entonces no habían vuelto a llamarlo desde la producción. Al ser consultado sobre el contrato de exclusividad, debido a que actualmente también el programa +Noticias Finde en LN+, el sostuvo: “Yo no tengo limitaciones por parte de La Nación+ y no tenía contrato de exclusividad en La Jaula” y aclaró que su desvinculación “es decisión 100% del canal. Tendrán que explicarlo ellos, yo no renuncié. Arreglé con La Nación la libertad de hacer La Jaula de la Moda”, cerró tajante.