Por qué se odian Maru Botana y Jimena Monteverde

Meses atrás, Jimena Monteverde generó un tremendo revuelo al dejar en claro, casi al pasar, el conflicto que había tenido con Maru Botana. La cocinera del programa de Mirtha Legrand y Juana Viale fue directa: su colega la había dejado sin trabajo en América TV.

En una entrevista con Héctor Maugeri, Monteverde recordó el mal momento que había pasado con la reina de la pastelería cuando las dos trabajaban en un programa los fines de semana en el canal de Palermo con Coco Carreño y una condición de Maru la terminó dejando fuera de la pantalla.

Según Jimena, Maru presentó más de un piloto a la emisora hasta que los directivos le dieron el visto bueno a uno de ellos. Sin embargo, la cocinera puso una exigencia: quería ser la única en su rubro en la grilla. “Pidió exclusividad y eso significó que Coco Carreño y yo no podíamos seguir”, dijo.

“Me dejaron sin trabajo a mí y a mucha gente que trabajaba conmigo”, agregó JIimena, todavía herida y angustiada con lo ocurrido, que definió como “la decepción más grande que tuve en la televisión”. La impotencia que sentía por el pedido de Botana era tal, que la chef llegó a no querer salir de la cama.

“Me metí en la cama a llorar y mi marido me decía que saliera. Es la única vez que me pasó algo así en mi vida”, se sinceró Monteverde. Sin embargo, con el tiempo pudo entender más cabalmente la situación y darle un sentido. “Eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión hay que ser un poco malo, y yo no lo soy”, reconoció.

Jimena señaló que ese episodio le hizo crecer como profesional y comprender mejor al medio. “Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, indicó, hoy parada en otro lugar, aunque aseguró que en su momento sufrió una enorme decepción. Más picante, luego en diálogo con Intrusos la rubia se refirió a “los egos de la televisión que a veces juegan en contra o el maquillaje que se te sube al cerebro”.

La fuerte declaración de la cocinera generó mucho revuelo e hizo salir a la luz varias declaraciones de diversos profesionales que habían tenido problemas con Maru Botana, como Sergio Lapegüe, que también decidió bajarse de un programa en El Trece en el que estaba ella presente.

Cansada de escuchar todo tipo de historias, Maru Botana salió a defenderse desde sus redes. “Estoy harta. No hay nada más feo que difamar a alguien”, saltó, y dijo: “A vos, Jimena, no te conozco, no sé quién sos, pero te quiero decir que te quedes tranquila. Nunca te saqué el trabajo ni se lo sacaría a nadie. Yo soy generadora de trabajo. En el canal hay autoridades, no decido. La gente que tuvo un problema y no lo resolvió, que no me acuse a mí”.