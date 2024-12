Preocupación por la salud de Jimena Monteverde

Durante el cierre de la temporada, Juana Viale compartió con la audiencia la razón de la falta de su amiga: “Quiero decir una cosa que me olvidé de mencionar, Jime no está. Está súper enferma, muy intoxicada, y no pudo venir a despedir el año. Me da mucha pena porque no la voy a poder molestar en este último programa”.

La noticia de la enfermedad de Monteverde ha provocado una ola de apoyo de sus seguidores en las redes sociales, quienes han expresado su preocupación por su bienestar. Según se informó, la chef está lidiando con un complicado cuadro de intoxicación, lo que impidió su presencia en el set de grabación.

A pesar de esta sentida ausencia, el cierre de "Almorzando con Juana" se llevó a cabo con una atmósfera de emoción, con invitados especiales y una conductora que estuvo más animada que nunca, convirtiéndose en uno de los programas destacados del año.

En otro momento del programa, Juana mencionó la ausencia del piloto Colapinto, quien había sido anunciado como invitado. Aunque se esperaban su participación, problemas de compromisos lo llevaron a no asistir. “Hay presiones en todos lados, menos en este programa. Sos bienvenido cuando quieras, te esperamos”, le dijo Juana, intentando suavizar la situación y mostrando un ramo de flores que Colapinto había enviado con una carta de disculpas.

La invitación para el próximo año fue extendida, dejando abierta la posibilidad de que Colapinto se una a la mesa de "Almorzando con Juana" en el futuro. Sin embargo, también circuló el rumor de que el piloto prefería evitar preguntas incómodas relacionadas con su vida personal.