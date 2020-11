Puntano: "lo bueno es que se vuelve, pero es como un volver a armar todo de cero"

En el vaso medio lleno, Hugo Puntano –DT de la Primera de Ferrocarril del Estado desde enero de este año- rescata la vuelta de los entrenamientos, con restricciones, por terminación de DNI y en grupos de no más de 10 jugadores.

En el vaso medio vacío, el entrenador sostiene que hace falta una fecha tentativa de arranque para poder planificar una pretemporada, motivar la vuelta de los jugadores y cuidar el bolsillo de las instituciones deportivas.

“Lo bueno es que se vuelve, pero es como un volver a armar todo de cero. Vos fíjate que no se sabe cuándo volveríamos a jugar. Entonces, tampoco podes planificar la pretemporada sino sabes una fecha tentativa. Si fuera enero, me parece bien porque tenés dos meses para trabajar, pero si es más adelante o no se sabe, es más difícil mantener la motivación en los jugadores para que vayan a entrenar. A esta altura, no sabes con qué jugadores contás y cuál es la realidad de cada uno, ya sea en lo anímico cómo en lo físico (alguno vendrá con kilos demás)”, expresó a El Patagónico.

En lo inmediato, Puntano debe reunirse con el presidente de la “maquinita” de Km 5, Darío Pritchard, para tener más precisiones acerca de los entrenamientos y alguna certeza a futuro por parte de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

“Hasta ahora son entrenamientos personalizados de grupo de 10 personas y por terminación de DNI. Hace falta pulir cosas, si yo dirijo un entrenamiento, al otro día me tiene que suplir otra persona. Y si es solo acondicionamiento físico, nunca nos vamos a poner de acuerdo para jugar en equipo, o sea que sería cómo ir a un gimnasio. Creo que hay que analizar bien, porque todo ello representa un gasto para el club”, confesó.

A principios de 2020, Hugo volvió a Ferro como entrenador de la Primera, en poco tiempo armó una lista de 24 convocados que empezaron a armar la base de la “maquinita”. Desde esa fecha a la actualidad, no hicieron nada, por eso es compleja la realidad que se puede llegar a encontrar, no solo en Ferro sino en todos los clubes de fútbol de la capital petrolera.