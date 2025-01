¿Qué es "el pipazo"? la droga que afecta a un barrio de Córdoba

“El pipazo” es una forma de consumir cocaína mezclada con otras sustancias inhalando caliente. No es residual, se trata de la etapa en la elaboración de la cocaína que no ha sido depurada para la venta. La jefa de Toxicología del Hospital de Urgencias explicó que no es algo nuevo en Córdoba: en promedio ingresan dos pacientes por día.

Es altamente adictiva, produciendo excitación por un breve lapso para caer en estado depresivo. Este tipo de forma de consumir es mucho más adictivo que la manera convencional ya que tiene otro tipo de sustancias. “Tiende a acelerar el proceso, podés tener infartos cardíacos, cerebral, trastorno empático y neurológico que es lo que va provocando el nivel cerebral ya que acelera el proceso”, comentó la médica.