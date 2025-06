Qué hizo la China Suárez en la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas

A diferencia de las otras citas programadas, el juez Adrián Hagopian permitió que la China Suárez se reintegre paulatinamente durante el nuevo reencuentro.

El periodista Facundo Ventura reveló detalles de la revinculación de las menores y el rol que tuvo la pareja de Icardi durante el fin de semana.

“@sangrejaponesa fue entrevistada por el Ministerio Público Tutelar y fue felicitada por su conducta colaborativa con toda esta situación. El entorno de Mauro Icardi está muy agradecido con ella, por cómo lo acompaña en todo este proceso”, contó en sus historias de Instagram.

A su vez, informó que la actriz podría o no haber compartido una cena familiar junto a las hijas de Wanda: “@sangrejaponesa en estos momentos está en el centro y si bien existe la posibilidad de que hoy cene junto a @mauroicardi y sus hijas, todavía no me lo confirmaron”.

Por otra parte, reveló que las niñas pudieron tener contacto con su madre y, en vez de ser una vez al día, redujeron las llamadas: “Wanda tuvo la videollamada con sus hijas. La madre las escuchó muy contentas y acordaron tener contacto día por medio”.