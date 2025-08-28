Quedó preso tras un brutal ataque a su pareja

R.D.R. fue imputado por agresiones físicas y amenazas contra su pareja en un contexto de violencia de género. Ocurrió en Trelew.

En una audiencia de control de detención realizada en los tribunales de Trelew, el Ministerio Público Fiscal imputó a R.D.R. por un grave hecho de violencia de género y solicitó la apertura de investigación junto a medidas de coerción. La fiscal general jefa subrogante, Claudia Ibáñez, acompañada por la abogada María de los Ángeles Samaniego, estuvo a cargo de la acusación.

Según el relato fiscal, el episodio ocurrió el pasado martes 26 de agosto, cerca de la medianoche, cuando el imputado llegó en estado de alteración al domicilio de su pareja. Tras una discusión, la agredió físicamente arrojándola al piso, golpeándola con puños y patadas, y posteriormente utilizando un palo. La víctima también fue arrastrada por la vivienda, mientras que el agresor intentó atacarla con una botella rota y luego con un cuchillo tipo carnicero, al tiempo que la amenazaba de muerte.

Los pedidos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes llamaron al 101, lo que permitió la rápida intervención de efectivos de la Comisaría Tercera.

La calificación legal provisoria es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma, en carácter de autor.

En su resolución, la jueza Carolina Marín (foto) valoró la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, considerando además antecedentes condenatorios previos del imputado. Por ello, resolvió la apertura de investigación y dictó prisión preventiva por dos meses para R.D.R., al advertir que, de recaer condena, la pena será de efectivo cumplimiento.