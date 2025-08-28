En inmediaciones de Las Torres, un sujeto fue interceptado por personal de la Policía cuando se negaba a identificarse y mostraba resistencia.

Lo buscaban por robo y cayó cerca de Las Torres

Un operativo de rutina derivó en la detención de un joven de 24 años que tenía pedido de captura vigente en Comodoro Rivadavia.

Según informó la Policía del Chubut, personal de Protección Ciudadana advirtió la presencia de un hombre en actitud sospechosa en la intersección de Bahía Bustamante y García Fernández. Al ser requerido para identificarse, se negó a aportar sus datos y adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos.

Ante la situación, un móvil de la Comisaría Seccional Primera se hizo presente en el lugar para brindar apoyo. Pese a los intentos de diálogo, el individuo continuó resistiéndose e incitando a la confrontación verbal, por lo que finalmente fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial.

Ya en la comisaría, el sujeto brindó su identidad y se constató que sobre él pesaba un pedido de captura y detención solicitado por la jueza penal de ejecución, Daniela Arcuri, en el marco de una causa por robo agravado.

El detenido, identificado como Q.D.F., de 24 años, permanecerá alojado en la seccional hasta la audiencia de control de detención.