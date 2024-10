Quiénes son los ex Gran Hermano que ingresarán en la nueva edición

Dos años atrás, Santiago del Moro confirmó que había sido convocado por Telefe para conducir el regreso de Gran Hermano a la pantalla chica. La primera edición fue un éxito rotundo que lideró el rating durante varios meses y, por este motivo, rápidamente anunciaron la segunda edición que tuvo varios polémicos protagonistas.

Como era de esperar, Gran Hermano regresará muy pronto con una tercera edición conducida por Santiago del Moro y los castings ya abrieron hace varias semanas. Ángel de Brito, por su parte, se encargó de confirmar en sus redes sociales quiénes serán los ex hermanitos que se sumarán al reality que iniciará en el mes de diciembre de 2024.

Se sabe que la producción de Gran Hermano está en la recta final de los preparativos, buscando que esta temporada sea, de nuevo, un verdadero éxito. Si bien aún faltan algunas semanas para el debut, ya están confirmados varios ex participantes para que se sumen al debate u otros formatos satélites del reality más polémico de la televisión.

Luego de que Ángel de Brito dejará disponible la caja de consultas en sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó: “¿Sabes si La Tora va a seguir en GH?”. Inmediatamente, el conductor de LAM compartió una breve lista con todos los nombres de los jugadores que regresarán al reality que los vio “nacer” en los medios de comunicación.

“La Tora Villar, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Lisandro Navarro, Martín 'Chino' Ku y Rosina Beltrán", enumeró Ángel de Brito en una historia que compartió a través de sus historias de Instagram.

Si bien están los nombres de los ex participantes que estarán en esta nueva edición, aún no se sabe cuál será el rol que cumpla cada uno de ellos. Lo que está más que claro es que Juliana “Furia” Scaglione no será parte del reality ya que, tras su salida, decidió romper contrato con Telefe para seguir con su propio camino en los medios.