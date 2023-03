Quiso comprar un freezer por Facebook y lo estafaron

Las estafas por Marketplace de Facebook siguen dando de qué hablar y esta vez la víctima fue un hombre que buscaba un freezer. Exigiéndole un depósito del 30% del valor del producto, lo estafaron, no le entregaron nada y cortaron toda comunicación.

Francisco Llancao, la víctima, relató a medios radiales de la ciudad de Neuquén que todo ocurrió días atrás, cuando buscando una oportunidad para adquirir un freezer, se encontró con uno nuevo en la plataforma de compra y venta Marketplace, en Facebook.

"Se me ocurrió buscar ahí porque muchos de mis amigos han hechos compras por ahí y a todos les fue bien. Si bien estoy todos los días escuchando de las estafas, uno no piensa que le va a pasar, pero bueno, me tocó a mí", expresó el pasado viernes.

Es así que dio con un freezer en venta a un precio impensado: 70 mil pesos. La publicación parecía pertenecer a una empresa especializada en refrigeración, desde la cual rápidamente su "gerente", quien se identificó como Simón Sánchez, le brindó asesoramiento a Francisco para concretar la compra.

Las condiciones no eran muchas, salvo que el cliente debía transferir a una cuenta el 30% del costo total del electrodoméstico, más 8 mil pesos por gastos de envío, para que se lo enviaran. Esto, le indicaron, es porque vive en un sector de la capital considerado "zona roja" y la empresa debía cuidarse de ser víctima de estafas o un robo al momento de la entrega. Es así que Francisco, sin haber visto el producto pero entendiendo las políticas del vendedor, transfirió unos 40 mil pesos a la empresa.

No obstante, con el paso de los días, nada se supo del freezer y así el hombre se dio cuenta del engaño.