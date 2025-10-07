Quiso matar a un hombre a balazos y tiene domiciliaria

El tribunal de revisión ratificó la decisión del juez penal Ariel Tedesco, quien había dispuesto la morigeración de la prisión preventiva de Ismael Llaito Meli, imputado por tentativa de homicidio agravado.

Días atrás se realizaron audiencias de revisión en el marco de una investigación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, que tiene como imputado a Ismael Llaito Meli por un hecho ocurrido en el barrio San Cayetano.

Según expuso la fiscal Andrea Rubio, todo ocurrió el sábado 2 de agosto de 2025, cerca de las 21:30, cuando cuatro personas —entre ellas el imputado y la víctima— se encontraban en una vivienda de calle Lorenzo Rey al 1900. En un momento determinado, y sin motivo aparente, Llaito Meli habría sacado un arma calibre .32 de entre sus ropas y efectuado al menos seis disparos contra la víctima, tres de los cuales impactaron en su cabeza, abdomen y pierna derecha. Los disparos se realizaron a corta distancia, y el herido fue trasladado de manera privada al Hospital Regional.

Durante la audiencia, la fiscal Rubio planteó la necesidad de mantener la prisión preventiva del imputado por dos meses, al considerar que persiste el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Además, sostuvo que existen elementos de convicción suficientes para tener a Llaito Meli como autor del hecho, que calificó de “sumamente grave”.

Por su parte, el defensor particular Gustavo Rodiño pidió sustituir la medida por otra menos gravosa, argumentando que su asistido requiere tratamiento médico, no posee antecedentes penales y cuenta con un informe socioambiental favorable. También destacó que la víctima ya fue dada de alta, lo que —según su criterio— disminuye la gravedad del caso.

El juez penal Ariel Tedesco resolvió morigerar la prisión preventiva y otorgar el arresto domiciliario por dos meses, con prohibición de salir de la ciudad y del país, entendiendo que los peligros procesales habían disminuido.

Ante esta decisión, la fiscal Rubio solicitó la revisión ante un tribunal de dos jueces, alegando que la resolución del magistrado fue “arbitraria y contradictoria” y reiterando su pedido de que se mantenga la prisión preventiva.

Finalmente, el tribunal de revisión integrado por los jueces penales de Esquel, Fernanda Revori y Martín O’Connor, consideró que “el juez natural ha abastecido mínimamente los requisitos para su resolución” y homologó el arresto domiciliario de Llaito Meli, manteniendo las restricciones impuestas por el juez Tedesco.