Raidan expuso su ideario ante los diputados

El abogado Javier Raidan respondió 99 preguntas de diputados como parte de la evaluación para ser designado como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Afirmó no haber ocupado cargos públicos ni participado en política, se opuso al cupo femenino y advirtió que reducir la edad de imputabilidad sería “un problema”. La decisión de designarlo ministro del STJ se tomará en la próxima sesión ordinaria.

En una sesión extraordinaria de la Legislatura de Chubut que se desarrolló este martes, el abogado Javier Raidan respondió las preguntas preparadas por los diputados para su posible nombramiento como ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Con un cuestionario de 99 interrogantes, se pretendía verificar la idoneidad de la persona postulada para ejercer la más alta magistratura en la provincia del Chubut. Para su designación se requiere una mayoría de 18 votos. La diputada provincial María Andrea Aguilera señaló que “el pliego será tratado en la próxima sesión ordinaria, donde se conocerá la decisión de cada diputado”.

En su exposición, Raidan sostuvo que “nunca” ocupó un cargo público, ni como funcionario ni bajo el régimen de empleado. “Tampoco fui candidato en otro Superior Tribunal que no fuera este”.

Aseguró, además, que no tuvo participación en la política: “Nunca me presenté en ninguna elección ni fui candidato a nada. Lo que tengo son políticos que requirieron de mis servicios como abogado y en ese rol siempre traté de ejercer mi profesión sin banderas políticas”.

El abogado se opone a la implementación del cupo femenino para asegurar la igualdad de género en el Poder Judicial de la provincia: “Estoy en contra de todos los cupos, no solo del femenino. No creo que sea el cupo el que determine que se tenga que ir por una mujer o un hombre, sino que se tiene que tener en cuenta cuestiones como la capacidad, el perfil y demás características que se valorarán en determinado momento. Si bien reconozco que esto fue una punta de lanza importante para empezar a ocupar espacios, a la vez me parece una discusión que está bastante superada porque creo que hoy se fija mucho menos que antes en la condición de género para ocupar un espacio”.

Raidan habló de la responsabilidad penal y dudó que reducir la edad de imputabilidad sea una solución: “No es lo mismo un chico de 12 años hoy que hace 100 años cuando este código se instauró. En el medio hubo cambios sociales muy grandes. Tanto la psicología como la psiquiatría y los cuerpos médicos forenses de hoy tienen tanto desarrollo que podrían determinar, sin una edad cronológica, la imputabilidad o no de un menor. Poner una edad es problemático porque cuando se reprime penalmente, generalizar es complejo”.

Fuente: Jornada