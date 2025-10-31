Reprograman "Al Mar" para el domingo por el pronóstico

Se reprogramará para el domingo 2 de noviembre, manteniendo el cronograma de horarios vigente.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que, en virtud del pronóstico previsto para el sábado 1 de noviembre, y con el objetivo de garantizar el óptimo desarrollo de las actividades planificadas para el evento “Al Mar”, el mismo se reprogramará para el domingo 2 de noviembre, manteniendo el cronograma de horarios vigente.

Quienes tengan dudas o consultas sobre inscripciones o servicios contratados, podrán comunicarse con los referentes de cada actividad.

“Al Mar” es un evento innovador que busca marcar el lanzamiento de la temporada estival y posicionar a nuestra ciudad como un destino turístico con variedad de servicios para disfrutar del mar en la Patagonia. La jornada tendrá lugar el domingo 2 de noviembre, de 08:00 a 22:00 horas.

La propuesta busca celebrar el potencial turístico que se viene consolidando en la ciudad con la reciente aprobación de paseos náuticos y la variada oferta de actividades acuáticas, de la mano de prestadores y emprendedores turísticos en desarrollo. La programación incluye distintas actividades con costo e inscripción, para todos los gustos y edades, como paseos náuticos, buceo, snorkeling, clases de SUP yoga en el agua, kayak, nado y demás atractivos que convertirán a la Costanera en un espacio de encuentro y valor tanto para el local y el turista.

Al respecto, el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó que “este evento es un paso importante en la consolidación de Comodoro Rivadavia como un destino turístico con mar e importantes experiencias náuticas para disfrutar en la Patagonia”.

En ese sentido, afirmó que “apostamos al desarrollo productivo del turismo con este gran logro de contar con la habilitación de los primeros paseos náuticos desde la Costanera, algo que era impensado años atrás y que hoy venimos a oficializar con este evento, que convoca a nuestros prestadores y emprendedores de servicios a fortalecer su oferta para residentes y visitantes a lo largo del año".

El evento contará con musicalización durante toda la jornada y un segmento especial de DJ Set embarcado, que promete convertir a la Costanera en una fiesta náutica junto al mar para todos los nadadores, remeros, embarcaciones, kayakistas y público que se acerque al lugar.

Actividades e inscripciones

Paseos náuticos con posible avistaje de fauna marina

LAFKENCHE: 2976213752 / @lafkenche.cr

AL ESTE PATAGONIA:2974708400 / @alestepatagonia

ΤΟΝΙΝΑ ΤOUR: 2975275429 / @Toninabuceo

AVISTAJES MARTÍN PESCADOR: @avistajesmartinpescador

Buceo y snorkeling con operadores especializados

Escuela ZEUS: 2975095725 / @escueladebuceozeus

Clases de SUP y/o Yoga SUP

ΚΑΙ SUP PATAGONIA: 2974009985 / @kai.sup.patagonia

QUE FLUYA! SUP: 2974209869 / @quefluuya

NINFA: 3513321359 / @supyoga.patagonia

Nado y travesía en aguas abiertas con distintos niveles de dificultad

NADADORES DEL GOLFO: 2975090061 / @nadadoresdelgolfo.as

MAUI: 2974149757 / @maui.cr_

Pesca y kayak

EXPEDICIÓNCR & RA-FISHING: @Expedicioncr25 / @Rafishing_

GUERREROS DEL SUR

Masterclass de acuarelas (Actividad gratuita, cupos limitados)

Clase de KUNDALINI YOGA

Meditación y reconexión sanadora en la Patagonia (Actividad gratuita, convocatoria espontánea. Escuela Holistica Valeria Pugni).

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales de Comodoro Turismo o contactar a los prestadores y emprendedores turísticos para conocer valor y cupos disponibles, según la disciplina elegida.