Rescatan a madre e hija durante incendio en avenida EE.UU.

El hecho ocurrió durante la madrugada; las llamas se iniciaron en el garaje y rápidamente se propagaron. Habría sido por la explosión del motor de una heladera.

Durante la madrugada de este viernes, un incendio se desató en una vivienda ubicada en la calle Estados Unidos al 200. El foco ígneo se originó en el garaje del domicilio y generó una gran cantidad de humo que invadió toda la casa.

Personal policial de la Seccional Tercera acudió al lugar cerca de las 3 de la madrugada. Al llegar, los efectivos observaron una cortina de humo saliendo del garaje. En el balcón de la vivienda se encontraba el propietario, Aplecito Medina (55), junto a su esposa Karina Zambrano (56) y su hija de 14 años. El hombre logró salir por sus propios medios, pero su esposa e hija quedaron atrapadas.

Gracias a una escalera proporcionada por un vecino, los efectivos policiales lograron rescatarlas a tiempo. Posteriormente, arribaron al lugar los bomberos a cargo del sargento Pablo Figueroa, quienes lograron extinguir rápidamente el fuego.

Según relató el propietario, el incendio se habría iniciado por un desperfecto en el motor de una heladera ubicada en el garaje. Personal médico del 107, bajo la supervisión del Dr. Mujica, asistió preventivamente a los habitantes de la casa, quienes se encontraban en buen estado de salud.

También intervino personal de Defensa Civil, a cargo de Alejandro Abdala. La actuación policial fue encabezada por la subinspectora Araceli Suárez, junto al oficial ayudante Darío Rodríguez.