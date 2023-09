Ricardo Darín le respondió a Brandoni: "es un delirio"

En las últimas horas el actor Luis Bandoni tildó de ser una "canallada" Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre que muestra cómo fue el juicio contra los genocidas de la última dictadura cívico militar, donde su colega Ricardo Darín tiene un rol protagónico personificando al fiscal Julio Strassera.

En respuesta, Darín se expresó dolido por los dichos de quien fuera su compañero en “Mi cuñado”.

“No pienso contestarle a Luis (Brandoni) porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, dijo el también protagonista de películas como “Nueve reinas” y “La cordillera”.

Y agregó: “No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad estoy... Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto porque es un delirio”, sumó Darín, quien compartió trabajo con Brandoni en “La odisea de los giles”.