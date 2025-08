Roberto Pettinato fue cancelado en el Chaco tras sus dichos contra el folclore

Roberto Pettinato quedó en el centro de la polémica hace un par de semanas atrás por criticar al folclore argentino. Según dijo, "le daban vergüenza todas las divisiones" que había en el género y remarcó: "de pronto aparecen un montón de tipos con quenas y bombos y digo... esto no tiene nada que ver con nosotros".

Sus palabras cayeron muy mal en la comunidad y desataron una nueva ola de repudio en su contra que lo obligó a dar explicaciones. En un video que subió a sus redes, dijo que se lo había 'malinterpretado' y que en realidad, había intentado decir que sentía 'vergüenza' de no entender el género. Pero el daño estaba hecho.

Varios días después de ese escándalo, Pettinato sigue sufriendo las consecuencias. A través de un comunicado, el Bar Búho Negro, ubicado en la localidad de Quitilipi, Chaco, decidió suspender el show "Sumo X Pettinato", que el conductor ofrecería en los próximos días.

"Es una pena para nosotros no poder desarrollar este evento, ya que se han vendido bastante entradas. Les hacemos saber también que BÚHO NEGRO BAR pierde dinero en esta decisión pero ponemos PRIMERO el bienestar de la comunidad de Quitilipi para evitar conflictos entre la buena gente de nuestra querida ciudad", expusieron.

En el mismo mensaje, aclaran que la decisión se basó pura y exclusivamente "al malestar público ocasionado en nuestra querida comunidad de Quitilipi por los enfrentamientos mediáticos entre gente del folclore y de otros ámbitos musicales". La medida no solo refleja el profundo impacto de los dichos originales de Pettinato en Quitilipi, localidad conocida por su tradición musical y festivales populares.

Embed ❌️ Cancelaron a Roberto Petinatto en CHACO

En la localidad de Quitilipi provincia de Chaco un bar decidio bajar la presentacion que tenia pactada Roberto Peninatto por sus dichos en contra del Folklore argentino



"Ponemos primero el bienestar de nuestra comunidad..." pic.twitter.com/qxSX97X9cE — La Criti (@LaCritiok) August 5, 2025

Que había dicho Roberto Pettinato sobre el folclore

Durante su intervención en un programa de streaming, Roberto Pettinato afirmó que el folclore le producía rechazo y admitió sentir vergüenza por ello. “A mí me avergüenzan todas las divisiones que tiene el folclore”, comentó el conductor y agregó: “Y lo digo con vergüenza, que eso es lo peor, lo digo con vergüenza que me avergüence”.

“Aparecen un montón de tipos con quenas y bombos. Digo, no sé si tiene algo que ver... Y ahí viene el tema. ¿Soy yo el que no lo entiende?”, se preguntó. Luego, detalló la sensación que le provoca: “Ojalá viniera gente a decirme ‘vos tenés que entender esto’. Pero el folclore... el charanguito, el bombito, la cosa... Ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene, y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta”.

El músico fue más allá en su descripción y comparó la experiencia de escuchar folclore con una situación incómoda e íntima. “Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre. Hay algo que vos decís: ‘No, no quiero escuchar esto’”, sentenció. En una de sus frases más contundentes, Pettinato concluyó en que le daba “vergüenza y asco” el folclore.