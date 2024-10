Romero: "El esfuerzo es enorme para todos los argentinos"

Este miércoles, la Cámara de Diputados avaló el veto del presidente Javier Milei, dado que no se alcanzó la mayoría especial requerida para impulsar nuevamente el proyecto.

Con 159 votos positivos -para reflotar el proyecto- y 85 negativos, finalmente quedó trunco. La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, se inclinó a favor del veto y en las redes sociales argumentó su decisión.

“La discusión no es Educación Pública sí o no, la Educación Pública no está en peligro”, comenzó diciendo la exconcejal de Comodoro que en 2021 dejó su banca para ir como diputada nacional.

La legisladora prosiguió: “pero que hoy no nos quieran correr por izquierda los que el año pasado arreglaron entre ellos para que no hubiera presupuesto, y no les interesó que se actualizara nada. El PRO pudo gestionar y garantizar un aumento del 6,8% retroactivo a abril, para que el esfuerzo sea más parejo y los docentes universitarios no queden rezagados”.

Añadió que “sostengo el veto, como una manera de garantizar los recursos para todos los niveles educativos, y demás erogaciones del Estado, porque el esfuerzo viene siendo enorme de todos los argentinos. Una discusión que seguiremos dando de cara al 2025, para garantizar mayores recursos posibles a todo el sistema educativo, tanto el obligatorio como las universidades”, explicó.

Por último, afirmó: “No nos olvidemos del recorte de 70.000 millones de Massa a educación, de los 1.500 millones para la Universidad de Madres de Plaza de mayo para únicamente 16 egresados”.