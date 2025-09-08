Se dispara el Riesgo País y supera los 1.000 puntos tras la elección en Buenos Aires

Los bonos de la deuda pública argentina sufren una fuerte caída este lunes, lo que provoca que el indicador de JP Morgan se dispare y refleje la creciente desconfianza de los inversores.

Este lunes, 8 de septiembre, el Riesgo País de Argentina superó la barrera de los 1.000 puntos. Este fuerte salto se produce como consecuencia directa de la caída en el precio de los bonos de la deuda pública, tras el resultado de la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.

Aunque el presidente Javier Milei ha ratificado el rumbo económico de su gobierno, los inversores manifiestan su temor de que el Ejecutivo se vea obligado a aumentar el gasto público, lo que podría generar dificultades para cumplir con los vencimientos de la deuda.

La desconfianza del mercado ya se había hecho notar en las ruedas previas a la elección, lo que había llevado al indicador a ubicarse por encima de los 900 puntos. El actual salto era un escenario anticipado por los analistas, que esperaban este desenlace en caso de una victoria peronista por más de 10 puntos en la provincia.

Si bien la elección que definirá la conformación del Parlamento Nacional se llevará a cabo el próximo 26 de octubre, el mercado interpreta este resultado como una clara advertencia de que el presidente Milei no tendrá un camino fácil para implementar un programa económico que sea favorable a los mercados.