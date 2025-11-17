Se normalizó la circulación por Ruta 3 y caminos alternativos

Tras varias horas de restricciones por el temporal de viento, la Municipalidad informó que el tránsito ya está habilitado en ambos sentidos.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que quedó normalizado el tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3, tanto en el tramo sur–norte, como en el norte–sur. La habilitación también alcanza a los caminos alternativos, que habían permanecido con circulación restringida debido a las intensas ráfagas registradas durante la jornada.

De todos modos, desde el Municipio solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución, ya que aún persisten condiciones climáticas adversas y algunos sectores pueden presentar material suelto o reducciones parciales de calzada. Además, recomendaron conducir a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.

Las autoridades continúan monitoreando el estado de las rutas y pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales.