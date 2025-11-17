Se normalizó la circulación por Ruta 3 y caminos alternativos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia comunicó que quedó normalizado el tránsito sobre la Ruta Nacional N° 3, tanto en el tramo sur–norte, como en el norte–sur. La habilitación también alcanza a los caminos alternativos, que habían permanecido con circulación restringida debido a las intensas ráfagas registradas durante la jornada.
De todos modos, desde el Municipio solicitaron a los automovilistas extremar las medidas de precaución, ya que aún persisten condiciones climáticas adversas y algunos sectores pueden presentar material suelto o reducciones parciales de calzada. Además, recomendaron conducir a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
Las autoridades continúan monitoreando el estado de las rutas y pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales.