"Se persigue a las personas con discapacidad como lo hacían los nazis"

Víctor Hugo Morales cuestionó con firmeza al Gobierno y al Fondo Monetario Internacional, condenó las declaraciones de la directora ejecutiva del organismo multilateral de crédito, Kristalina Georgieva, por su intromisión en el proceso electoral de la Argentina al apoyar abiertamente este jueves en una declaración pública a Javier Milei y pidió que el mundo político, intelectual y obrero rechace esta afrenta.

El editorial de Víctor Hugo Morales expresa textualmente: lo más altisonante es que la orden de Georgieva es hacia el pueblo argentino. Directamente le habla a la colonia, como en las reales cédulas del rey de España, sobre todo en materia económica, en el marco del sistema mercantilista. Se mete de lleno en las elecciones, agita las aguas a favor del gobierno después de darle a ese gobierno 20 mil millones de dólares para que zafe del desastre.

¿Basta con decir que Georgieva no tiene vergüenza? ¿Es tolerable que en los mentideros mediáticos no digan nada crítico? ¿Carecen de sentido de dignidad nacional? ¿De verdad no les importa nada? ¿En serio ya no tienen problemas en ser directamente una colonia?

La real cédula del FMI excede la imposición a gobernantes argentinos. Le dice al pueblo: “Ojo, no echen a perder esta oportunidad, esta gente es diferente, esta vez es distinto. Ojo. ¿Que si no, qué?” ¿Distinto en qué es este momento? ¿En más deuda? ¿En más dependencia? ¿Creen que el hallazgo del famoso idiota útil —que siempre hay que tener a mano— les abre el camino hacia todos los ciudadanos y no solo hacia las cuentas del país?

Es una afrenta que debería rechazar el mundo político, el intelectual, el obrero. ¿Qué es Argentina entonces? ¿Una sucursal de la apetencia insaciable de la delincuencia económica internacional que tan bien representa el FMI? ¿Un McDonald’s político, un Starbucks?

Georgieva le da la plata al gobierno y después le levanta la mano en el centro del ring. Y mientras tanto, en vez de hablar de ese tema, la mafia mediática se ocupa de un piquetero corrupto del Chaco.

La colonia debía mantener el sistema comercial y el de castas. Bueno, que se quede tranquila Georgieva. Para los vouchers educativos el gobierno pregunta si la persona se considera afrodescendiente o con ancestros indígenas. Están en plena limpieza étnica. Se persigue a las personas con discapacidad como los nazis lo hacían. Increpan de mala manera a los desgraciados que buscan un zaguán para dormir. Hemos tocado fondo.