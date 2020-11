"Si decido no vacunarme puedo propagar la enfermedad"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló de aquellos que tienen dudas sobre la efectividad de las vacunas que buscan mitigar los efectos del coronavirus y aseguró que en la Argentina no se va a aplicar ninguna dosis que no sea efectiva. Cabe recordar que la vacuna será gratuita y obligatoria.

Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, se refirió a quienes manifestaron que no quieren ponerse la vacuna: "me da más compromiso para seguir transmitiendo esto. Lo que está pasando es tan importante que tengo la convicción que vamos a brindar toda la información de lo que estamos haciendo con los equipos técnicos y la comunidad científica", sostuvo Vizzotti en diálogo con Futurock.

En línea con lo que ya había confirmado el Gobierno, Vizzotti reiteró que las negociaciones con diferentes laboratorios asegurará tener una "cartera de vacunas que minimice el riesgo" y que serán aplicadas de forma gratuita.

El avance en la negociación que más polémica generó fue la posibilidad de comprar 25 millones de vacunas Sputnik V desarrolladas por el Instituto Gamaleya de Rusia.

"La sociedad se tiene que dar cuenta que tenemos que tirar todos para el mismo lado y estamos hablando de una política pública y no partidaria", dijo Vizzotti sobre las críticas que apuntan a que la compra al gobierno de Vladimir Putin se generaban por una proximidad ideológica.

"Cuando se dice que es obligatoria suena un poco agresivo, hay gente que tiene alguna duda en relación a todo lo que escucha y una sensación de incertidumbre. Por eso nuestro camino es la información y construir confianza por eso la mayoría de la población se vacunaría", añadió la secretaria.

Y agregó: "La expectativa es altísima. Quienes nos vacunamos vamos a proteger de manera indirecta a quienes no se vacunan". Sobre un posible escenario en el que haya personas que no se quieran aplicar las dosis para el coronavirus dijo: "No es lo mismo que no se quiera poner la vacuna o que espere el 5% a que no se quiera vacunar nadie".

Respecto de la accesibilidad a las dosis de manera gratuita Vizzotti explicó que el marco legal así los dispone y sobre la obligatoriedad añadió: "Es obligatoria porque es un bien social que está por encima del individual. Si decido no vacunarme puedo propagar la enfermedad".

Como había adelantado el Gobierno, se dará prioridad al personal de la salud y seguridad, luego a los mayores de 60 y a los de entre 18 y 60 años que tengan condiciones de riesgo. Vizzotti precisó que ese universo representa aproximadamente 12 millones de personas.

La secretaria de Acceso a la Salud también habló sobre los tiempos que se manejan para adelantar una vacuna efectiva: "No se está salteando ningún paso, no se está poniendo ningún cambio en los registros. Lo que se está haciendo es analizar los documentos en tiempo real, no se va a aplicar ningún biológico que no cumpla con los requisitos y no tenga el aval de la Anmat".

Y como ejemplo dijo: "Una tintura de pelo puede generar efectos adversos, se puede tener componentes alérgicos graves. Hay que seguir buscando eventos y ver si son causados por la vacuna".