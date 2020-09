"Si hay un brote y tengo que jugar con juveniles, no me presento"

En la previa al viaje de River a San Pablo, Marcelo Gallardo volvió a declarar públicamente luego de un largo silencio, el cual justificó en una videoconferencia de prensa. "Me parecía que salir a hablar estaba de más y cuando salí a hablar para transmitir lo que estaba pasando, eso dio que hablar", expresó el entrenador millonario, en referencia al episodio de junio pasado, cuando salió a pedir el regreso del fútbol local.

"Así que es preferible hablar cuando uno tiene ganas, cuando necesito comunicar y para que ustedes se saquen alguna duda que tengan de lo que pasó en todo este tiempo, que fue mucho y que no pasó nada porque no había fútbol", agregó algo molesto el estratega de River, quien no evitó volver a criticar a la dirigencia del fútbol argentino. A su vez, el Muñeco dejó sus consideraciones sobre la lista de 29 jugadores que presentó para la Copa, la salida "desprolija" de Juan Quintero y la desventaja con la que llega su equipo al duelo ante San Pablo.

"Hemos tenido pocos contagios, pero no estamos exentos. Si ocurre es porque la pandemia no nos deja competir en condiciones normales", aseveró el Muñeco, quien también justificó su decisión de no completar la lista de 50 jugadores que permite la Conmebol para la Copa Libertadores.

"Ahora ampliaron el cupo a 50 y no tengo jugadores, no puedo ir a buscar jugadores a la novena división. Me hago responsable de la decisión que tomé. Por qué yo voy a exponer a pibes que no están en condiciones de asumir una competencia internacional. ¿A quien se le ocurre?", sentenció.

Dado que River como Tigre fueron los únicos clubes argentinos que no agregaron jugadores a sus listas, el dardo hacia Boca, principalmente, Racing y Defensa y Justicia no pasó desapercibido. Por el momento, estos tres presentaron nóminas de 40 jugadores para la Copa, con un buen número de juveniles.

Y para que no queden dudas, Gallardoa agregó: "No tengo miedo de jugar, pero no quiero exponer a nadie. Si tengo un brote de contagios y tengo que ir a jugar con quince juveniles, no me presento. Prefiero hacerme cargo y asumir la responsabilidad porque todo tiene cierto límite".

"El de Juanfer (Quintero) fue el primer tema que se nos presentó. Es muy simple: él tenía ganas de irse, me lo planteó en su momento y a partir de ahí intentamos resolver las formas, que no fueron tal vez las más prolijas, claramente. Acá hubo una desprolijidad en las formas", disparó Gallardo sobre la venta del futbolista colombiano, que jugará la próxima temporada en el campeonato chino con el Shenzhen FC.

Mientras que en cuanto a las posibilidades de que River venda a otro jugador, Gallardo no las descaró: "No sé si se nos va a ir algún jugador más, no llegó ninguna oferta formal al club, más allá de la de Quintero y Carrascal que fue desechada. Lucas Martínez Quarta no me manifestó que tuviera un deseo de irse".

El ex mediocampista no perdió la oportunidad de lanzar una nueva crítica a la dirigencia del fútbol argentino, ante lo que considera como una inacción en torneo a la vuelta de la actividad: "Entiendo el contexto, pero no nos podemos quedar parados todo el tiempo, porque está comprobado que frenamos seis meses y hoy entrenamos todos los equipos en el peor momento de contagios".

"¿Por qué no iniciamos antes? ¿Porque hoy económicamente nos están empujando a jugar sí o sí? Cuando nos apremia la situación, ahí sí salimos. ¿Por qué no visualizar, ir programando, que se vaya discutiendo? Le pregunto a mi presidente (Rodolfo D'Onofrio) y no me da respuestas", agregó.

En ese sentido, Gallardo opinó que "venimos metiéndonos solos en una situación de no mucha claridad, seguramente algunos dirigentes se sienten tocados y van a decir que están trabajando". "Pero ¿ustedes saben de algo, ahora está de moda hablar off the record, hablar por abajo? Todos tiran sin ninguna certeza, ni ninguna claridad. Esa pregunta hay que hacérsela a los líderes de nuestro fútbol, para saber dónde estamos parados. No soy un idiota que no sabe que estamos en situación de pandemia, pero nosotros estamos por salir a jugar a otro país", cerró.

"Esta pandemia nos ha parado a todos y hay muchos deseos de activarse. Vamos a presentar un equipo que va a dar pelea y batalla por más que San Pablo venga con mucha actividad", analizó el DT sobre el cruce de este jueves ante un rival del que destacó reiteradamente que viene con "más ritmo", ya que lleva disputadas 10 fechas del Brasileirao (cinco victorias, tres empates y dos caídas) y tres del Campeonato Paulista (un triunfo y dos derrotas) desde el reinicio del fútbol brasileño.

"Vamos a intentar iniciar la competencia de la mejor manera posible sin hacer reparos en lo que ya ha sucedido y en las condiciones del rival. San Pablo no tiene la culpa de tener más ritmo que nosotros. Es algo que tenemos que intentar sobrellevar. Los jugadores no pueden estar tanto tiempo parados, es lo más difícil para un futbolista", analizó, a la vez que no quiso definir al once titular.

"El equipo se va a definir mañana (miércoles), está la posibilidad de jugar con línea de tres o poner una línea de cuatro y sumar un delantero", divagó Gallardo, quien en sus últimos trabajos tácticos formó con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Alvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás De la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.

River viajará este miércoles a las 17.30 en un vuelo chárter que partirá desde Ezeiza y tiene previsto regresar inmediatamente después del partido ante San Pablo. Una vez de vuelta en la Argentina, el plantel seguirá con los entrenamientos en el River Camp de Ezeiza sin concentración ya que el lunes 21 de septiembre deberá viajar a Lima para jugar ante Binacional (martes a las 19), por la cuarta fecha del grupo que también tiene a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Para estos dos encuentros, en principio, el Muñeco no contará con Milton Casco porque dio positivo de coronavirus la semana pasada, ni con el delantero Lucas Pratto, quien sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo.