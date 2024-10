Silva: "tenemos 1600 desocupados"

Raúl Silva, titular de la UOCRA en Comodoro, fue uno de los asistentes al plenario de este jueves en el Concejo Deliberante para empezar a analizar cambios en la ordenanza de Obras Públicas.

“Tenemos 1600 desocupados en nuestra bolsa de trabajo, así que todo lo que es licitación de obras nos pone contentos porque más tarde o más temprano van a arrancar. Vamos a entrar en una época sensible, que son las fiestas, y queremos que el empleado lleve su sidra, su pan dulce, a la mesa”, señaló Silva.

Sobre el motivo de la reunión de este jueves a la mañana en el Concejo Deliberante, indicó que “actualmente tenemos empresas paradas por falta de pago de la quincena; entonces pedimos que la que no esté en condiciones de agarrar una obra, que no lo haga”.

Asimismo, aclaró que “la redeterminación de precios no es el problema principal. No por eso las empresas no van a pagar el aporte que tienen que hacer por ley. Si ellos no hacen el 931, hay obreros que pierden el salario y tienen muchos hijos. Ahí nos perjudica. Esa es nuestra pelea con las empresas”.

Por otra parte, contó que se reunió con el intendente Othar Macharashvili para consultar por la factibilidad de retomar los trabajos en el Estadio del Centenario y que le anticiparon la posibilidad de encarar la obra del “camino petrolero”.

En cuanto al siempre postergado Camino de Circunvalación, recordó que “hoy tenemos una obra con Provincia, que es la escuela de Biología Marina, y ayer hablé con el gobernador. Me dijo que viene a Comodoro el 28 para la firma del traspaso de YPF a Pecom y que tenía buenas noticias para nosotros. Vamos a hablar con él de la ruta 37, para ver cuándo y cómo la van a arrancar”.