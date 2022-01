Spotify hará cambios para evitar las fake news sobre las vacunas

El CEO de Spotify, Daniel Ek, anunció que hará una serie de cambios para impedir cambios en la app para evitar la desinformación de covid-19. La medida fue adoptada luego de que músicos de la talla de Neil Young y Joni Mitchell eliminaran su música de la plataforma de streaming debido a la desinformación de podcast y otros contenidos antivacunas.

El anuncio del CEO de Spotify ocurre después de una semana fatal para la plataforma: luego de que una decena de músicos ya anticiparon que retirarían su catálogo si no se controlan los contenidos que desinforman sobre la pandemia, las acciones se desplomaron un 2 por ciento.

"He tenido muchas preguntas en los últimos días sobre las políticas de nuestra plataforma y las líneas que hemos trazado entre lo que es aceptable y lo que no lo es", afirmó Ek, que reconoció que la plataforma no fue transparente sobre las políticas que guían el contenido.

"Según los comentarios de las últimas semanas, me queda claro que tenemos la obligación de hacer más para brindar equilibrio y acceso a información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas que nos guían en este momento sin precedentes. Estos problemas son increíblemente complejos. Los hemos escuchado, especialmente aquellos de las comunidades médica y científica", remarcó.

"Estamos trabajando para agregar un aviso de contenido a cualquier episodio de podcast que incluya una discusión sobre COVID-19. Este aviso dirigirá a los oyentes a nuestro Centro dedicado de COVID-19, un recurso que brinda fácil acceso a datos basados en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes confiables", dijo el CEO de Spotify.

Además, anunció que se probarán formas de resaltar las reglas de la plataforma para creadores de podcast con el objetivo de "crear conciencia sobre lo que es aceptable y ayudar a los creadores a comprender su responsabilidad por el contenido que publican en nuestra plataforma. Esto se suma a los términos que los creadores y editores aceptan para regir el uso de nuestros servicios".

El anuncio de Spotify llega luego de una semana de caída fatal de las acciones de la empresa a nivel mundial, tras la decisión de Neil Young y otros cantantes de condicionar su permanencia en la plataforma de streaming a que se elimine el podcast Joe Rogan Experience”, de un popular conductor que disemina contenidos antivacunas y fake news sobre la pandemia.

Las acciones Spotify registraron una caída de 2.22 por ciento, aunque durante la jornada del viernes bajaron hasta 20 por ciento.

Además de Neil Young, se sumaron Joni Mitchell, Barry Manilow y Peter Frampton al "apagón" o "fuga de Spotify", y reclamaron a la empresa que retirara igualmente su música.