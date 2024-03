Su maestra de cuarto grado le reclamó a Milei

Teresa, maestra de cuarto grado del mandatario, aseguró que no se encuentra en una buena situación económica y le dejó un mensaje de cara al futuro. "Que no nos apriete tanto", marcó.

La maestra de cuarto grado de Javier Milei dialogó con la prensa antes del acto en el que participó y aseguró que, actualmente, como jubilada "muy bien no estoy", dejándole un mensaje al Presidente de cara al futuro. "Estoy esperando que nos mejore la jubilación y no nos apriete tanto", le pidió la mujer llamada Teresa en el marco de la inauguración del ciclo lectivo en el Colegio Cardenal Copello del barrio porteño de Villa Devoto, donde estudió el Presidente durante su juventud y este miércoles brindó un extenso discurso.

"Esperemos que sean buenas para todos las medidas del Presidente. Yo soy jubilada y muy bien no estoy, estoy esperando que nos mejore la jubilación y que no nos apriete tanto con todos los ajustes que están haciendo", le reclamó la mujer en diálogo con la prensa. Y añadió: "Los medicamentos están terribles, gracias a Dios yo no tomo pero tengo compañeras que la están padeciendo bastante".