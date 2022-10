Taxistas y remiseros podrían sumarse al paro de colectivos

Pese a que el reclamo es en contra de los vehículos que circulan de manera ilegal transportando pasajeros en Comodoro, los trabajadores del volante analizan radicalizar sus medidas si no se atienden sus demandas.

Comodoro podría quedarse sin ningún tipo de transporte público la próxima semana. Es que a la medida anunciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -para el martes, miércoles y jueves- de no circular, se le podría sumar el servicio de taxis y remises.

Así lo anunció Alejandro Bustamante, referente de TAXA, al referirse a los reclamos que llevan a cabo los trabajadores del volante en contra de quienes ofrecen el servicio conocido como Uber, el cual es ilegal.

Tal como informó El Patagónico, la situación no es nueva y los reclamos de los choferes se renovaron en los últimos meses. Se han entregado documentos al municipio y hubo reuniones en el Concejo Deliberante, pero hasta ahora no apareció la solución que satisfaga a taxistas y remiseros.

La competencia es desleal ya que ninguno de los que ofrece el servicio ilegal paga los impuestos correspondientes. Además, para encontrar “un Uber” solo hay que ingresar a los diferentes grupos de compra y venta. La oferta es variada y los precios también. Pero los riesgos son altos.

“No tienen seguro; no tienen licencia habilitante profesional; no tributan en el municipio; las tarifas ni siquiera están reguladas. Tampoco hay un control y no están registrados en ninguna parte”, describió Bustamante.

Su tarifa también es variable y no cuentan con un parámetro como los servicios habilitados. “Es discutible el tema de la tarifa porque nosotros nos basamos en una estructura de costo, que es lo que nos significa introducir un vehículo legal a la calle. En el caso de este tipo de viajes se maneja de acuerdo al ánimo o a la necesidad de cada persona. Por ahí un viaje te lo pueden cobrar 100 pesos, o 300 de acuerdo a lo que necesiten recaudar en el momento. Nosotros estamos controlados por el municipio”, comparó.

En este marco, el viernes, a las 10 se realizará una movilización que comenzará en Alsina y San Martín para dirigirse al Concejo Deliberante. Allí buscarán que se avance con alguna normativa para evitar que sigan circulando vehículos que no están habilitados para ofrecer un servicio público. La premisa es clara: no se está en contra de Uber sino del transporte ilegal.