Télam: el cinismo de Marra y la burla de Adorni

"¿Télam? Afuera." El legislador porteño y youtuber, Rodrigo Marra, fue el enviado de La Libertad Avanza para celebrar este lunes el cierre de la Télam, cuando el edificio de la agencia estatal amaneció vallado por la Policía Federal, su página web y servicio pago de cablera de noticias dados de baja y sus 700 trabajadores dispensados a no concurrir a sus lugares de trabajo por 7 días. Ante la incertidumbre, Marra agita la amenaza del cierre.

Aunque la agencia fue fundada en 1945 y ofrece su servicio de información desde entonces con corresponsales en todo el país; a pesar de que atravesó ya siete amenazas de cierre, desde la Revolución Libertadora al intento de achique en la gestión de Mauricio Macri, Marra publicó en sus redes que "no hay ninguna razón para que exista una agencia de comunicación estatal".

El argumento utilizado por el presidente Javier Milei en la noche del viernes, en su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, fue el mismo que replicó esta mañana el enviado Marra: "El kirchnerismo utilizó a Télam como una máquina de difusión de mentiras y operetas, no existía una comunicación objetiva".

El argumento solo se ajusta a la conducción de la agencia que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Pero los trabajadores de Télam se encargaron de volcar sus historias también en las redes para contrarrestar las acusaciones de parcialidad: "Como corresponsal de Agencia Télam en Tierra del Fuego investigué los bienes y negocios de Lázaro Báez en la provincia. Descubrí múltiples propiedades que motivaron allanamientos de la Justicia", escribió el periodista Gabriel Ramonet.

ADORNI, OTRO BURLADOR

El primero en tomar el camino de la burla fue el vocero presidencial Miguel Adorni, que horas después del mensaje presidencial, escribió: "Saluden a Télam que se va". "Somos 700 personas, 700 trabajadores, 700 familias de las que te reís. Yo en tu lugar sentiría pena, pero bueno… burlarse desde el gobierno parece que es el modus operandi", le respondió en las redes el periodista cultural Carlos Aletto.

En ese cruce, Adorni evitó hablar de un cierre total con despidos para todos los trabajadores. Y se defendió: "Si trabajan, lo seguirán haciendo. Y no, no nos burlamos de los que trabajan ni de aquellos que desde su honestidad desean hacerlo". "El trabajo y el profesionalismo está a la vista. Googlea los nombres y los podrás ver. Entrá al portal o a otros medios y vas a leer nuestro trabajo. No solo somos honestos sino profesionales y transversales. Nuestras notas o entrevistas abarcan a figuras de todos los colores políticos", le replicó Aletto.

Sin embargo, Marra continuó esta mañana de paseo por los medios para continuar con la amenaza del cierre. "Para financiar Télam se hace a través de emisión monetaria que genera pobreza. ¿Qué preferimos? ¿Pobreza o Télam?", mezcló Marra.

Ante la consulta contemplativa de los panelistas de A24, que señalaron a Marra como alguien que "conoce mucho del tema", el youtuber insistió: "No necesitamos una agencia de noticias del Estado, hay canales privados como América que funciona muy bien. Es injusto para este canal de televisión".

Marra consideró que las cuentas de redes sociales como Twitter pueden reemplazar a una agencia de noticias en alcance y velocidad; y ante la consulta por la divulgación de "fakes news", el legislador porteño volvió a mezclar el rol de la agencia de noticias con el de "canales de noticias respetados".