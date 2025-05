Telefe castiga a Nancy Pazos por la entrevista de Brey a Milei

La entrevista de Mariana Brey al presidente Javier Milei para el programa "A la Barbarossa" generó una fuerte polémica interna, culminando con la suspensión de Nancy Pazos por parte de Telefe.

Pazos habría manifestado su decisión de no asistir al programa a través del chat grupal, argumentando que no quería "arruinar su entrevista con sus opiniones". La periodista no se hizo presente porque quiso justamente cuidar el ciclo, pero igualmente fue castigada por las autoridades del canal.

Esta decisión habría desatado la furia de la producción, desde donde le comunicaron que, como no se presentó el lunes, se tomara toda la semana libre. Según revelaron en Intrusos, la propia Georgina Barbarossa también habría expresado su molestia.

En el ciclo de América TV, se argumentó que el canal necesitaba la presencia de Pazos para generar un contrapunto durante la entrevista.

Ante la polémica por su ausencia y suspensión, Mariana Brey aclaró que no tiene problemas personales con nadie, mientras que Analía Franchín confirmó que Pazos no asistió por la entrevista y consideró que el hecho amerita una conversación seria con el canal.

Finalmente, la también periodista de Radio 10 confirmó en su programa que la decisión de no asistir fue suya, argumentando que temía "mandarse cagadas". Admitió que el canal le solicitó no presentarse durante toda la semana, pero expresó su esperanza de regresar pronto a "A la Barbarossa".

"Ya había un montón de cosas que estaban reñidas con lo que son mis reglas periodísticas. Yo hoy no fui básicamente por un problema de incomodidad y de meter la pata. Obviamente que intentaron por todos los medios que yo fuera, y debo asumir la responsabilidad de estar a la altura, pero iba a terminar haciendo cagadas", dijo la conductora en su descargo.