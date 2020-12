El Patagónico | Regionales | TURISMO - 17 diciembre 2020

Tenían reserva en Madryn pero no pudieron entrar a Chubut

Una familia procedente de Rosario, que viajaba con los permisios nacionales Cuidar y con seguro covid, no pudo ingresar a Chubut, porque no llevaban el permiso provincial. Tenían previsto como destino la ciudad de Puerto Madryn pero no pudo ser.