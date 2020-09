El Patagónico | Regionales | CORONAVIRUS - 23 septiembre 2020

Terapistas reclaman medidas restrictivas

"El esfuerzo no es suficiente y ya no disponemos capacidad para ampliar el número de camas", señalan en un dramático documento que se hizo público esta noche y en el cual también resaltan que "la sociedad no sabe –o no puede- interpretar la gravedad del caso".