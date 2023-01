Terrifier: El payaso siniestro

C+/ CINE EN COMODORO

Es una sorprendentemente exitosa continuación de “Terrifer”, una cinta de bajo presupuesto de 2016 que pasó desapercibida en su momento. El payaso Art resucita en la morgue. Un año después de la masacre del pueblo de Miles, el siniestro psicópata regresa para causar estragos en una familia en duelo. En esta ocasión los que se enfrentan a Art son un joven llamado Jonathan, que tiene una obsesión particular con él, y su hermana mayor Sienna, una artista con una afición por el cosplay. Su difunto padre les legó un libro con bocetos premonitorios sobre Art. Para sobrevivir, Sienna tendrá que convertirse en esa heroína por completo y enfrentarse a su antagonista en un mundo de sueños, fantasía y leyenda.

Es una de las películas de terror más divertidas del año, un paseo por lo salvaje en el que ni el argumento ni el presupuesto importan tanto como la explosión de escenas gore, la forma en la que están ejecutadas y el crescendo de sangre y vísceras hasta el paroxismo de comedia splatstick. Su personaje principal, Art the Clown, ha ido ganando notoriedad en redes con los años, desde su primera aparición en la película antológica “All Hallows Eve” (2014) y luego en “Terrifier”, pero es con esta secuela cuando ha alcanzado su máxima popularidad, que derrama más sangre que cualquier slasher estrenado en la gran pantalla en la memoria reciente.

El logro de alcanzar una recaudación de 10 millones de dólares es impresionante para una película con un presupuesto de solo 250.000. Hay una vuelta al espíritu Grindhouse que va más allá del uso de la violencia, y se añaden el tono casi surrealista y la actuación maníaca de David Howard Thornton. Algo de eso había en el film original, pero aquí el director Damien Leone ha tratado de cruzar otra línea roja con una secuela que expande el mundo del payaso, duplicando su humor macabro para asimilarlo en un plantel en donde se podían ver nombres como Michael Myers, Jason Voorhees y Freddy Krueger.

El guionista, director y también montajista Damien Leone ha ideado muertes retorcidas con diferentes formas de masacrar cuerpos, que llegan a ser realmente enfermizas. Sigue mostrando los asesinatos de una manera pausada, haciendo uso de planos secuencia y primeros planos, siguiendo la tradición de los maestros italianos Bava, Argento y Fulci. Estamos pues ante lo que sucede cuando al realizador se le otorga plena libertad para plantear body horror, crueldad y tortura. La película es, según la definió el especialista Mike Flanagan, un “megaslasher” de 140 minutos. También ayuda a la experiencia que Lauren LaVera en el rol de una excelente final girl y la partitura que Paul Wiley aporta con sintetizadores al estilo de los años 80.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Terrifier 2

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 18 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Damien Leone

Producción: Damien Leone, Phil Falcone, George Steuber, Michael Leavy, Steven Della Salla, Jason Leavy

Música: Rostislav Vaynshtok, Paul Wiley

Fotografía: George Steuber

Montaje: Damien Leone

Reparto:

David Howard Thornton (Art the Clown), Sarah Voigt (Barbara Shaw), Lauren LaVera (Sienna Shaw), Elliott Fullam (Jonathan Shaw), Amelie McLain (The Little Pale Girl/Emily Crane), Chris Jericho (Burke), Kailey Hyman (Brooke), Casey Hartnett (Allie), Charlie McElveen (Jeff)