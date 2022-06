Tevez le puso punto final a su carrera como futbolista

Carlos Tevez le puso un cierre definitivo a su carrera. A un año de anunciar su salida de Boca, tras la tercera etapa en el club, el "Apache" hizo oficial su retiro del fútbol este viernes, a sus 38 años.

Desde que se despidió del "Xeneize", la continuidad del ahora exdelantero permaneció bajo un signo de interrogación. Es que, sobre la mesa, tenía la posibilidad de colgar los botines o, con el respaldo de su plenitud física, seguir en actividad, siendo la MLS un destino que cobró fuerza por estos meses.

Sin embargo, el recién retirado atacante se encargó de terminar los rumores y manifestó su decisión final, de la que explicó las razones que lo condujeron a esta resolución. De todas formas, confesó su idea de continuar sobre el césped en el futuro, aunque en condición de entrenador.

En una entrevista con Animales Sueltos, expresó: "Estoy retirado, está confirmado. Me ofrecieron seguir de muchos lados, pero como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón. Eso me deja más que tranquilo".

El fallecimiento de su padre, Don Segundo, fue el detonante de su determinación. "Mi familia me preguntaba todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que le dije que dejé de jugar porque perdí a mi fan N°1", reveló.

"Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él. Entonces, ¿para qué más? Me levanté y dije: 'No juego más para nadie'. Creo que fue la única vez que pensé en mí. Eso hizo que no tenga más ganas de jugar", siguió.

Respecto a su futuro, Tevez explicó que está formando un cuerpo técnico con el ex DT de los seleccionados femenino y masculino de hockey, Carlos Retegui. "Tomé la decisión que voy a dirigir. Con el "Chapa" y mis hermanos, estamos hace meses trabajando juntos, estamos armando un proyecto muy bueno e integral. Estoy muy enganchado en eso", finalizó.

Así, Carlitos terminó una trayectoria por demás brillante gracias a sus pasos por Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, el City, Juventus y Shanghai Shenhua de China, junto a su tiempo en la Selección Argentina, con participaciones mundialistas en 2006 y 2010.

La vitrina del nacido en Fuerte Apache se cierra con una abundante cantidad de 28 trofeos, entre los que se destacan una Copa Libertadores, Champions League, dos Mundiales de Clubes (uno en formato Copa Intercontinental) y la medalla de oro con la Albiceleste, en los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004.