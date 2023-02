The Last of Us: el error del último episodio que se hizo viral

The Last of Us es una de las series más exitosa de la actualidad, tanto a nivel de la crítica como del público. Sin embargo la producción de HBO no quedó exenta de un error que rápidamente se viralizó en las redes.

Titulado "Kin", el episodio ve a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) viajar a Jackson, donde el primero finalmente se reúne con su hermano Tommy (Gabriel Luna).

En una escena, los fanáticos notaron que varios miembros del equipo de filmación parecían ser visibles en una toma de gran angular de Joel y Ellie cruzando un puente nevado.

Resaltando el error al co-creador de la serie Neil Druckmann, un fan tuiteó: “Episodio brillante. Sin embargo, es posible que desee corregir y volver a cargar. Puedes ver al equipo de filmación en esta toma”.

El error recuerda a uno similar cometido en Game Of Thrones, en el que se podía ver una taza de café de Starbucks en una de las tomas. La serie de precuela, House Of The Dragon, tuvo un error propio, ya que los dedos CGI verdes de Viserys no se editaron antes de que el episodio saliera al aire.

Ambos errores se eliminaron posteriormente, pero parece que aún no se ha hecho lo mismo con el propio error de The Last Of Us.

A pesar del error, el último episodio de la serie de HBO fue bien recibido por los espectadores.

The Last Of Us, que se basa en el juego de PlayStation más vendido, tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida por la propagación de un parásito parecido a un hongo. Sigue a Joel (Pascal), quien es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena.