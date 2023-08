Tomás Buffa: "yo acepté un currículum nomás"

En el Concejo Deliberante se viven días agitados luego de la sesión del viernes último en la que el dato saliente fue el pase a planta de un grupo de allegados a los legisladores. En tal sentido, la primera versión hablaba de un acuerdo de presidentes de bloque para que ello ocurriera. Así lo habrían expresado a Radiovisión Marcos Panquilto y Omar Lattanzio, añadiendo que en principio también se había comprometido a ello Tomás Buffa. De hecho, uno de los beneficiados fue Javier Genta, asesor de la radical Graciela Saffirio.

Sin embargo, Buffa negó enfáticamente en la misma emisora haber sido parte de ese acuerdo, limitándose a señalar que “acá había una situación de vacantes que se iban a cubrir y yo acepté un currículum nomás”, el cual sería de una estudiante de Economía que es hija de la secretaria del concejal.

Además, el aludido negó haber recibido un llamado de la diputada nacional Ana Romero para que no fuera parte de ese acuerdo.

“Las decisiones las tomamos en conjunto en el partido. No comparto desviar el foco de atención y generar pelea interna sin sentido. Hay que poner en foco el tema del transporte, en los contratos. Lo demás son afirmaciones que astutamente arman para dar por afirmadas ciertas cosas”, se defendió Buffa.

Consideró que el protagonismo que adquirió su nombre en las últimas horas lo afecta y que “no voy a dar por ciertas cosas que no sucedieron. Nosotros poco inteligentemente terminamos generando dudas, pasando información falsa y dando por ciertas cosas que no sucedieron. Las discusiones son puertas para adentro. No podemos generar distorsiones y yo respondo a una posición política. Junto con Digna (Hernando), fuimos los únicos que votamos en contra”.