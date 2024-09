Tuvo un accidente y le robaron la moto en el corralón policial

Hasta el día de hoy ni la Policía, ni Fiscalía le dan una respuesta, ni le devolvieron la moto que necesita para seguir trabajando.

Según el damnificado relató a AZMtv que el accidente fue el pasado 16 de junio y cómo consecuencia terminó con una fractura de fémur. “Me llevaron al Hospital, la moto quedó secuestrada en el corralón de kilómetro 4, en la parte policial” explicó.

Cuando le dieron el alta médica, luego de 15 días “me llamaron de Fiscalía para buscar el permiso y así retirar la moto. Lo hice, junto con la otra parte (involucrado en el accidente), me dan el permiso y me dijeron que pase en 10 días, lo que voy esperando. Me llamaron el 26 de agosto que se habían robado la moto del corralón” aseguró sobre la explicación insólita que le brindaron.

“Me llamaron de la comisaría Mosconi diciéndome eso y que vaya a radicar la denuncia” describió. “Se supone que es un lugar donde tienen cámaras, guardias, esta cerrado. No puede ser que desaparezca”.

“La compré porque yo hago pedidos, hago repartos. Fui a la Fiscalía, a la Brigada (de Investigaciones), y no me dan una solución. Eso es lo que no puedo creer. Yo lo que quiero es que se pongan las “pilas” y que aparezca la moto” reclamó el damnificado.