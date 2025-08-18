Un delincuente reincidente recibe nueva condena en tiempo récord

En solo 15 días, la Justicia de Trelew resolvió un caso de hurto tentado mediante un juicio abreviado. El acuerdo, alcanzado entre las partes, permitió una rápida resolución del conflicto penal, evitando un proceso más largo.

El hecho, reconocido por el imputado R.H., ocurrió el 29 de julio a las 9:30, cuando él y otro individuo intentaron robar objetos de un vehículo estacionado. El propietario, al ver lo que sucedía, persiguió al ladrón que se llevó los elementos, mientras que R.H. fue detenido por la policía en la esquina de Yrigoyen y Velero Mimosa, en Trelew. Se logró recuperar la totalidad de lo sustraído.

La Jueza Ivana González homologó el acuerdo y dictó una condena de un mes de prisión de efectivo cumplimiento, sumándose a los antecedentes del imputado. Entre sus condenas previas figuran una del 2013, otra del 2018 y una tercera, con declaración de reincidencia, en abril de este mismo año.

La figura legal aplicada fue la de hurto tentado en calidad de coautor, en base a los artículos 162, 42 y 45 del Código Penal argentino. El proceso, que se inició el 30 de julio, contó con la rápida actuación de la procuradora fiscal Verónica Van Vliet.