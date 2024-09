Un DJ argentino murió tras caer de un tercer piso en Ibiza

Este lunes por la mañana, un DJ argentino murió tras caer desde el tercer piso de un edificio en la isla española de Ibiza. Ahora la Justicia busca determinar las causas del trágico desenlace.

Federico Garmendia tenía 38 años y había nacido en Paraná, Entre Ríos. Sin embargo, desde hace varios años se había mudado a Europa y vivía en la zona de Ses Figueretes.

Según precisaron los medios locales, la Policía llegó a la intersección de Navarra y calle del País Vasco poco después de las 8:30 tras recibir un llamado de auxilio. Fue entonces cuando encontraron al hombre en el suelo.

Enseguida llegó el personal médico y comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarlo.

Hasta el momento no se pudo establecer si lo ocurrido se debe a un accidente o fue intencional. Es por eso que la Justicia española realizó tareas en el lugar y se encuentra recopilando información para intentar determinar los motivos del fallecimiento.

En el lugar trabajó la Policía Nacional Española junto con sus pares de Ibiza, que fueron los que se hicieron cargo del caso en un primer momento. Sumado a ellos, agentes de la Policía Científica realizaron un relevamiento de pruebas en el lugar.

Luego de que se conociera la noticia del trágico deceso, la familia del DJ comenzó los trámites para repatriar sus restos a la Argentina, pero debido a los altos costos están solicitando colaboraciones a través de la cuenta de su hermana, María Garmendia, para poder llegar a la suma de 4500 euros.

En medio del dolor, Alberto Joaquín Garmendia Salas, el papá de Federico, le dedicó una conmovedora despedida: “Lloro y lloro y no voy a parar de llorar. Se me fue un pedazo de mi vida, no lo puedo creer y no lo voy a asimilar. Duele, mierda que duele, y allá lejos va a ir tu hermana, con la que compartiste los nueve meses de gestación, a buscarte para que quedes en casa. Ay, Federico, qué dolor, ¿por qué tanto dolor? Si vos fuiste feliz a tu manera y era lo que me interesaba. Yo no sé hasta cuando voy a soportar este dolor, pero nos volveremos a encontrar y descansaremos en paz. Chau mi amado hijo, hasta que nos volvamos a encontrar. Me retumba a cada rato el ‘qué haces viejo querido’, que me decías cuando te hablaba”.

