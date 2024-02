Un hombre cambia trabajo por alimentos para sus hijos

La situación económica se resiente en todo el país y Comodoro Rivadavia no es la excepción. José Barrera tiene 38 años y es padre de tres hijos, de 11, 12 y 13 años. Vive en su vivienda ubicada a la vera del camino Mario Morejón, en Km 5 y hace una quincena que no encuentra trabajo.

El hombre, nacido en la ciudad entrerriana de Concordia –que históricamente es una ciudad con altos índices de pobreza y desocupación-, llegó hace más de 4 años a Comodoro. Es oficial pintor, pero realiza todo tipo de trabajos de mantenimiento, albañilería y limpiezas de patios.

En dialogo con El Patagónico, José afirmó que “quiero cambiar trabajo por alimentos y leche; he tocado fondo con mis hijos. La Municipalidad no me da atención, me cierran las puertas diciéndome que no me pueden ayudar”.

En este tiempo solo recibió una caja de alimentos no perecederos en Desarrollo Social, apuntó.

El hombre resaltó que en esta crítica situación “no puedo sustentar a mis hijos; es muy triste que me pidan pan y no tengo para darles. Hay momentos en que dependo de una verdulería que tira restos de carne o cebo para intentar comer algo”.

José graficó que este lunes “les cociné carne frita de las cajas que clasificamos”. Además, reveló que la Asociación Vecinal del barrio Presidente Ortiz de Km 5 “está cerrada hace como tres o cuatro meses y no te atiende nadie”.

A pesar de la difícil realidad, sostuvo: “no quiero que me regalen las cosas, sino que quiero ganármelas con trabajo; hoy en día todo vale. Yo sé que debe haber gente buena que me pueda ayudar. Solo pido trabajar dignamente para que mis hijos puedan comer todos los días”, reiteró el desesperado padre.

Sus hijos que concurren a la Escuela provincial N° 742 y a días del inicio de clases “no tienen vestimentas, zapatillas, útiles y ni un lápiz”, describió.

Quienes quieran colaborar o contratar a José pueden hacerlo al teléfono celular 297 5097970. También dejó el alias del banco Nación: CADENA.AXIOMA.MIEL.