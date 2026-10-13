Un minuto para cuestionar la violencia de género

Estudiantes secundarios podrán participar de un concurso audiovisual sobre desigualdades y vínculos saludables. La inscripción estará abierta hasta el 31 de octubre.

Un video de hasta un minuto será el punto de partida para que estudiantes secundarios reflexionen sobre la violencia de género, los estereotipos y las relaciones igualitarias. Esa es la propuesta de la tercera edición del concurso audiovisual “En camino a la igualdad de género”, cuya convocatoria abrió este 13 de octubre.

La iniciativa de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio está dirigida a alumnos de escuelas públicas y privadas de la ciudad. Podrán presentar sus producciones de manera individual o formar equipos de hasta cuatro integrantes.

La temática es libre, con prioridad en la reflexión sobre las desigualdades, los mandatos sociales y la prevención de la violencia de género. A través de la creación audiovisual, el certamen busca abrir espacios de diálogo y expresión juvenil que contribuyan a construir vínculos saludables.

Desde el área de Políticas de Género con Abordaje Territorial destacaron el acompañamiento de las escuelas y los docentes para impulsar estos debates. También señalaron que el arte permite a los jóvenes cuestionar estereotipos y trabajar sobre las desigualdades.

El concurso integra las acciones de sensibilización previstas en el marco del 25N, orientadas a concientizar sobre la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo y promover políticas para su erradicación.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre inclusive. El formulario y las bases y condiciones se pueden consultar en bit.ly/CONCURSO2026.