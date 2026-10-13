Un minuto para cuestionar la violencia de género

Un video de hasta un minuto será el punto de partida para que estudiantes secundarios reflexionen sobre la violencia de género, los estereotipos y las relaciones igualitarias. Esa es la propuesta de la tercera edición del concurso audiovisual “En camino a la igualdad de género”, cuya convocatoria abrió este 13 de octubre.
La iniciativa de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio está dirigida a alumnos de escuelas públicas y privadas de la ciudad. Podrán presentar sus producciones de manera individual o formar equipos de hasta cuatro integrantes.
La temática es libre, con prioridad en la reflexión sobre las desigualdades, los mandatos sociales y la prevención de la violencia de género. A través de la creación audiovisual, el certamen busca abrir espacios de diálogo y expresión juvenil que contribuyan a construir vínculos saludables.
Desde el área de Políticas de Género con Abordaje Territorial destacaron el acompañamiento de las escuelas y los docentes para impulsar estos debates. También señalaron que el arte permite a los jóvenes cuestionar estereotipos y trabajar sobre las desigualdades.
El concurso integra las acciones de sensibilización previstas en el marco del 25N, orientadas a concientizar sobre la violencia que sufren mujeres y niñas en todo el mundo y promover políticas para su erradicación.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre inclusive. El formulario y las bases y condiciones se pueden consultar en bit.ly/CONCURSO2026.