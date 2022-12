Un preso de Comodoro se cosió la boca en Trelew

“Hace un año me encuentro en la ciudad de Trelew, lejos de mi familia y la Defensa Pública no hace nada. Mi defensora nunca se preocupó por mí; ni siquiera saben en el estado en que me encuentro. Quiero ser trasladado a Comodoro, cerca de mi familia”, reclama Maximiliano Bellido, quien se comunicó con El Patagónico vía Whatsapp.

Bellido, de 23 años, fue condenado a 6 años de prisión en septiembre del año pasado. Fue por hechos delictivos que protagonizó en abril de 2020, durante la pandemia.

“Tengo una excelente conducta; tengo todos mis estímulos educativos. Si me hacen el cómputo de pena, estoy pasado de mi transitoria”, sostiene.

“Yo lo único que quiero que esto se haga público y que la Unidad de Traslado y la Defensa Pública hagan algo”, escribió mientras compartía la imagen de su rostro con la boca cosida, la forma que eligió para su demanda.

El jueves 29 de septiembre, un tribunal de la Cámara Penal, integrado por los jueces Martín Montenovo, Daniel Luis María Pintos y Guillermo Alberto Müller confirmó la condena en primera instancia a Bellido y a Emanuel Germosen Santos a 6 y 5 años de prisión, respectivamente. Junto con ellos, se sentenció a un menor de edad. En aquella ocasión, a Bellido lo defendió el abogado particular Mauro Fonteñez.

POR QUE LO CONDENARON

Según consta en los archivos, el 5 de abril de 2020, siendo aproximadamente las 23:20 horas, Maximiliano Bellido, Emanuel Germosen Santos y el menor A. R. L. M. se hicieron presentes en intersección de las calles Araucarias y Huergo de esta ciudad, donde interceptaron a la primera víctima, a quien Bellido y Santos le esgrimieron sendas armas de fuego y le exigieron la entrega del dinero que llevaba, mientras lo amenazaron. Al ver que la víctima no llevaba objetos de valor se retiraron del lugar previo sustraerle el menor de edad un paquete de cigarrillos y amenazarlo con que no denunciara.

Finalmente, ingresaron a otro domicilio de Araucarias al 800, donde previo patear y dañar la puerta de ingreso, Bellido esgrimió un arma de fuego, golpeando con la culata de la misma a una de las víctimas en la cabeza, para luego colocarle el revólver en la cabeza a la otra víctima y manifestarle "dame la plata o te mato". En dichas circunstancias sustrajeron un televisor y varios elementos de valor.

En ese momento se apersonó en el domicilio personal policial, que fue advertido por una de las víctimas de lo ocurrido, quienes emprendieron una persecución hasta el patio del domicilio de Pasaje Triunvirato al 850, en donde finalmente detuvieron a Bellido y a sus cómplices.