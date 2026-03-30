El hombre intentó escapar al advertir la presencia policial y se atrincheró en un vehículo. Tenía colocada una tobillera electrónica por una causa de violencia de género.

Tenía tobillera, se fue a arbitrar un partido y terminó a los golpes con la policía

Lo que comenzó como una jornada habitual de fútbol amateur en el predio “Marquitos”, en la ciudad de Trelew, terminó en un confuso y tenso episodio policial que sorprendió a jugadores y espectadores.

Mientras se disputaban los partidos programados, efectivos policiales arribaron al complejo en el marco de un procedimiento de rutina. En ese contexto, un árbitro identificado como Monsalve reaccionó de manera sospechosa ante la presencia de los uniformados.

Embed Insólito en Trelew: un árbitro dirigía con tobillera electrónica y quiso escapar cuando llegó la policía Una situación tan absurda como increíble se vivió este fin de semana en las canchas de Marquitos. Un árbitro estaba… #PuertoMadryn #Trelew #ValleChubutense #ChubutNoticias pic.twitter.com/lUruiX1R4R — MadrynAhora (@MadrynAhora) March 30, 2026

De acuerdo al reporte oficial, el hombre intentó evadir el control y, al ser interceptado, agredió a uno de los efectivos. Acto seguido, se dio a la fuga dentro del predio y se refugió en un vehículo ajeno, donde permaneció atrincherado durante varios minutos hasta ser reducido y detenido.

Durante el procedimiento, los policías constataron que el árbitro llevaba colocada una tobillera electrónica. Si bien no hubo confirmación oficial por parte de la Justicia, trascendió que el dispositivo estaría vinculado a una causa por violencia de género bajo un régimen de control judicial.

El hecho generó conmoción entre los presentes, no solo por la violencia del episodio, sino también por el contexto en el que ocurrió. Cabe señalar que el predio ya había sido escenario de otro operativo de seguridad en las horas previas, lo que vuelve a poner en foco la conflictividad en el lugar y la ausencia de protocolos claros ante situaciones de gravedad.