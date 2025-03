Una modelo involucró a Advíncula en una fiesta privada en la que "podía pasar de todo"

La modelo Shirley Arica reveló en el programa de TV El Valor de la Verdad detalles sobre una presunta fiesta privada de la que participó con los futbolistas Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales y provocaron que los jugadores tomaran medidas en sus cuentas personales. Al lateral de Boca Juniors, de 35 años, el clímax de la controversia le llega tras haber sido convocado por la selección de Perú de cara a los duelos ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados unidos, Canadá y México 2026.

Arica, de 35 años, contó que fue invitada por una amiga a un departamento en Miraflores, donde estaban los tres futbolistas. “Me invitó una amiga y me dijo que iban a estar Cueva, Yotún y Advíncula”, relató. Describió que la reunión incluyó música, baile y consumo de alcohol, y que los jugadores se ausentaban por momentos. “Ahí podía pasar de todo”, subrayó.

Sobre los involucrados, Arica mencionó que inicialmente se sintió atraída por Yotún, pero él no le prestó atención porque estaba con otra persona. “El primero que se me acercó fue Cueva, bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva”, declaró.

También acusó a Cueva de intentar llevarla “al baño”, aunque aseguró que el escarceo tuvo un límite. “Nos besamos... lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno”, expresó en el programa.

Sobre Advíncula hizo alusión a su presencia, pero no brindó datos complementarios sobre su actitud en la fiesta privada.

La modelo insinuó que en la reunión se habrían producido supuestos “intercambios de pareja”. Tras la emisión, Luis Advíncula desactivó temporalmente su cuenta en redes sociales y, al reactivarla, limitó los comentarios. Yoshimar Yotún tomó una medida similar en su perfil de Instagram. Hasta el momento, ninguno de los futbolistas ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema.

El escándalo que lo salpica llegó en un momento inoportuno en la carrera del lateral. Arribado en 2021 a La Ribera, ya dejó una huella por el sacrificio que realiza en el campo, al punto que supo ser uno de los más ovacionados en La Bombonera (suma cuatro títulos). Sin embargo, en el último tiempo, su nivel declinó y terminó siendo suplente en la victoria de este domingo 4-0 ante Defensa y Justicia por el Torneo Apertura. El titular fue Lucas Blondel, quien se convirtió en una de las figuras de la goleada. En 2025, acumula nueve presencias y un gol.