Una mujer golpeó a una playera porque no quería esperar

Según la denuncia presentada por Lucía, la clienta intentaba ser atendida antes de tiempo. Después de un intercambio de palabras acalorado, la agresora decidió golpear a la empleada sin ningún reparo.

"Todo comenzó porque nosotros, en la estación, tenemos una fila en donde cargamos nafta a las motos y en otra a los autos. Ella se puso en la que no correspondía. Fue ahí que le dije que debía pasar al otro lugar y me empezó a insultar. Se fue y a los 5 minutos volvió y me empezó a golpear violentamente hasta que mis compañeros lograron sacarla", explicó Lucía.

Luego, agregó: "No entiendo por qué tanta violencia y tanta bronca con una persona que encima no conocés. No saben que yo tengo familia, si tengo que volver, si tengo hijos. No me conocen. Para agredirme no tuvieron piedad".

Luego del hecho, las amenazas continúan hasta hoy. "Me golpearon en la cara y en la cabeza. He quedado con mucho miedo; miedo de salir a la calle más que nada. Hice dos denuncias. La primera sobre lo ocurrido; y la segunda porque la agresora continúo yendo a mi trabajo a buscarme y diciéndole a mis compañeros que me iba a volver a golpear donde me vea; que me estaban esperando en la calle, en la estación", explicó la víctima.