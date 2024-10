Una rionegrina de 103 años pidió la vuelta de Cristina y ella le respondió

Esta vez no fueron los "pibes" los que corearon el nombre de Cristina Fernández de Kirchner para hacer la "revolución". Ahora, quien le puso la imagen en un video al deseo de que regrese la expresidenta fue Aurora, una rionegrina de 103 años de edad, afiliada al PJ y que logró captar toda la atención de CFK.

"Vos nuestra tea, te llevamos siempre adelante en nuestro corazón, para lograr todos nuestros sueños. Que no falte el trabajo, que no falte el pan, que no falte la paz, que no falta la unión y que no falte la comprensión y dar los valores que se merecen muchos seres, que quieren hacer de la Argentina, una Argentina grande", dijo Aurora en un video que grabó su hija y que fue posteado en la cuenta del Partido Justicialista de Río Negro.

La mujer se mostró sumamente emocionada mientras grabó el mensaje. Lo hizo con una foto de Cristina entre sus manos pidió que la expresidenta regrese al poder para "hacer florecer el peronismo y justicialismo".

El video finalmente llegó este martes a CFK y la exmandataria no dudó en llevarlo s sus redes sociales, donde tuvo miles de reacciones y comentarios. "Quiero compartir con ustedes el video que publicó el Partido Justicialista de Río Negro. Aurora, la afiliada al partido de más edad en esa provincia con casi 104 años. Escuchá atentamente lo que quiere para la Argentina: Que no falte el pan ni el trabajo. Que no falte la paz ni la unión. Que no falte el estudio para los jóvenes ni el colegio para los niños. Pan, trabajo, paz, unión y educación… Casi, casi un programa de gobierno. ¡Gracias Aurora!", posteó Cristina.

Cristina candidata

La expresidenta Cristina Kirchner anunció que lanzará su candidatura para presidir el Partido Justicialista, tras el “operativo clamor” que ella misma organizó junto a La Cámpora.

Pese a la envergadura que tiene la figura de la jefa del kirchnerismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avisó que “seguirá adelante” con su postulación para el mismo cargo, aunque muchos dudan de que pueda sostener la promesa en el tiempo y se especula que podría recibir una propuesta para ser candidato a vicepresidente en una lista de unidad.

Al agradecer el "operativo clamor" para que ocupe el sillón de presidenta del PJ, que debe renovar autoridades el 17 de noviembre, la exmandataria dijo estar "dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie".

Sin embargo, dijo, "la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes".

Así lo expresó Cristina Kirchner a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde sostuvo que, si bien milita en el peronismo desde muy joven, "nunca vio, en la Argentina contemporánea y democrática, que nuestro país en general y el peronismo en particular vivieran un momento como el actual".