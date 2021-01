Vecinos impidieron fiesta para más de 200 personas

La fiesta se iba a desarrollar en una chacra de Gaiman donde se había dispuesto un enorme equipo de sonido y luces, baños químicos y demás elementos. Los organizadores son oriundos de Trelew.

En diálogo con Cadena Tiempo el intendente de Gaiman, Darío James, informó que, gracias a las denuncias realizadas por los vecinos, se logró intervenir y desarticular la fiesta clandestina de grandes proporciones que se iba a desarrollar en una chacra de la localidad.

“Este evento que se desarrolló en un lugar de Gaiman que no es fácil de llegar. Intervenimos antes de que comiencen a llegar las personas que habían comprado sus entradas de forma online. Estaba prevista la llegada de más de 200 personas, había 7 baños químicos fuera y todo un sistema de sonido y luces instalado. Los organizadores fueron personas de Trelew”, sostuvo el intendente de la localidad valletana.

Y reflexionó: “pudo ser una catástrofe, más allá de que no están permitidas las reuniones por la pandemia, no había medidas de seguridad de ningún tipo. Creo que la gente no toma conciencia y eso es muy grave y puede tener consecuencias para todos”.