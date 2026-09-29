Viento Empapa celebra diez años de arte para las infancias

El festival tendrá su décima edición el sábado 17 de octubre en la Escuela de Arte, con propuestas gratuitas de música, teatro, danza, literatura y artes visuales para chicas y chicos de 4 a 14 años y sus familias.

La Escuela de Arte será escenario de la décima edición de “Viento Empapa”, el Festival de Arte para Chicas y Chicos que se realizará el sábado 17 de octubre, de 14 a 18.30, con entrada libre y gratuita.

La propuesta se desarrolla en el marco de los 60 años de trayectoria del Centro de Expresión Infantil y del Instituto Superior de Formación Docente N.º 806. En ese contexto, el festival pone en el centro al arte como espacio de encuentro, juego, creación y aprendizaje.

Organizado por el Centro de Expresión Infantil y la Escuela de Música, ambos pertenecientes a la Formación Artística Vocacional que funciona en el ISFD N.º 806, el encuentro contará con stands de participación espontánea, talleres y actividades para compartir en familia.

La jornada estará destinada a chicas y chicos de 4 a 14 años y reunirá propuestas de música, artes visuales, teatro, danza y literatura, entre otros lenguajes artísticos.

Esta décima edición también será un homenaje al legado musical y poético de Adriana Sosa, referente e impulsora del programa artístico. Además, permitirá acercarse a parte de su obra y a proyectos vinculados con ella, como Mar de Tinta y Nanai.

El festival también incluirá producciones de artistas vinculadas con universos poéticos para las infancias, entre ellas Edith Vera, María Wernicke, Naranja Dulce, Cecilia Pisos, Paloma Valdivia y Marta Gómez.

“Viento Empapa” llegará así a su décima edición como parte de la celebración por seis décadas de educación artística, con una jornada pensada para que las infancias puedan acercarse al arte desde la curiosidad, el juego y la creación colectiva.

Lugar Escuela de Arte del ISFD N.º 806, Clara Mizrahi s/n, esquina Hipólito Yrigoyen, Comodoro Rivadavia.

Día y horario Sábado 17 de octubre, de 14 a 18.30.

Entrada Libre y gratuita.