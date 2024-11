Viralizan supuestos mensajes que Duki le habría enviado a una usuaria

Duki se encuentra atravesando una de las peores semanas desde que comenzó su carrera a raíz de una cancelación en la red y de supuestos chats que se filtraron de él con una usuaria donde le estaría siendo infiel a Emilia Mernes.

La instalación de que el trapero había engañado a la cantante comenzó cuando una joven subió distintas capturas de pantalla de supuestos chats que habría tenido por Instagram. En los mismo, él le escribía elogios como: "Lindo cul*to, lindos ojitos", "estaba para ver algo más", "a ver ese culit*". De todas maneras, no le creyeron y decidió subir un video donde ingresaba a los mensajes desde la cuenta oficial del artista.

Si bien al principio los internautas creyeron que era cierto, los fans de la relación empezar a ver algunas incongruencias en el video como, por ejemplo, que los mensajes cambiaban de color entre azul y morado, que las fechas de los mensajes aparecían y desaparecían, y que la misma correspondía al 12 de noviembre, que todavía no ocurrió.

Asimismo, la cuenta de X (ex Twitter) @ladymoskigna comenzó a investigar sobre el tema y contó que, tiempo atrás, le habría llegado un supuesto mensaje de una usuaria llamada Sol que le consultaba: "Quería preguntarte si es que sabes editar chats de Instagram y cuánto me cobrarías por una publicación".

Entonces, el tuitero compartió: "Ella nunca me dijo para qué quería editar chats ni qué chat, ningún motivo. No me pareció nada casual, y como vi que ya le estaban haciendo virales donde 'la habían descubierto', recién le pregunté si el chat que quería editar era el de Duki y le cité un tuit". Esto generó que la usuaria, inmediatamente, lo bloquee, dando a entender que quería manchar la imagen del cantante.

Además, esta cuenta es la que compartió los chats en un principio, los cuales después eliminó y, semanas después, compartió este video del cual la red desconfía de su veracidad. Incluso, muchos creen que lo están difamando aprovechando la volada de la cancelación por el enojo que produjo que iba a hacer una donación a Valencia por la destrucción que ocasión la DANA.

POR QUE CANCELARON A DUKI EN LA RED

Duki anunció que una parte del dinero recaudado con la venta de entradas de su nuevo tour será destinado a las víctimas de Valencia, España, por los daños causados por el fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

A raíz de las fuertes imágenes que muestran la destrucción de hogares y las calles y que ha dejado más de 200 personas muertas y decenas de desaparecidos, el cantante de trap subió un video en sus redes donde se mostró empático con esta situación: "Hola mi gente bonita de España. Primero que nada les mando un beso y un abrazo. Segundo, sé por la situación difícil que está pasando la provincia de Valencia, creo que todo el mundo lo sabe y queríamos ver con mi equipo la forma en la cual podíamos ayudar, así que decidimos que parte de lo recaudado en las entradas iba a ser para donar, va a ser para ayudar a la provincia de Valencia, así que muchas gracias a la gente por haber sido parte de esto, de mi proyecto. Espero que pronto se recupere todo y se arregle todo".

En el mismo, Mauro Lombardi hacía referencia al "Ameri World Tour" que tendrá shows en América y Europa durante el trascurso del 2025. Por el lado de Argentina, se presentará en marzo y abril en distintas provincias.

Luego de este anuncio que hizo Duki en sus redes, muchos fanáticos comenzaron a halagarlo y a destacar su postura frente a esta catástrofe natural que está sufriendo Valencia. Por ejemplo, lanzaron comentarios en X (ex Twitter) como: "Es bonito ver a los artistas apoyando a las comunidades que lo necesitan", "aplausos para el Duki" o "un gran gesto de Duki demostrando que la música también puede ser una fuerza para el bien".

Sin embargo, horas más tarde, comenzaron a llegar los comentarios negativos donde empezaron a llevar a cabo la "cancelación", argumentando esta postura con que el cantante no hizo donaciones frente a desastres que han ocurrido en Argentina, como inundaciones en Corrientes, temporales en Bahía Blanca o los incendios en Córdoba, entre algunas de las más mencionadas por los internautas.

Es por eso que el trapero se volvió tendencia en las últimas horas, sumándose estas críticas a las recibidas también por su último álbum Ameri. Entre algunas de los comentarios más destacados en contra de esta postura de Mauro, se encuentran:

"Córdoba viendo como Duki le dona la plata a Valencia".

"Duki viendo como su país se prende fuego durante todo el año pero en España si ayuda".

"Duki cuando se prendía fuego El Bolsón, las Sierras de Córdoba, se inundaba Misiones o en el temporal en Bahía Blanca. Se llenan la boca hablando de Argentina y son todos unos cipayos de mierd*".

"En Corrientes también hubo inundaciones este año y no vi que el chupa pij* de Duki haya donado algo".

"Duki si tenés toda la guita del mundo e ignoras alevosamente todas las tragedias de tu país natal pero después te haces el solidario con un país extranjero déjame decirte que sos tremendo fantasma".