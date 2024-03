Voces a favor y en contra del aumento de tarifas

“Soy trabajador de la SCPL hace casi 20 años y presido la vecinal del Juan XXIII. Todos conocemos la inflación y devaluación, sumado a que todos los insumos están dolarizados. Hace un año un caño de PVC valía 7400 pesos y ahora 30.000”, dijo Víctor Bonzano, uno de los que apoyó la suba de tarifas.

“Quizás la SCPL no debe ser una empresa que dé ganancias, pero hay que considerar que no puede ser deficitaria y tenemos que verla como un actor social: cuando surgen factores como las inundaciones de 2017 o el temporal de viento del año pasado, la SCPL no escatima recursos para volver a la normalidad y atender al vecino”, añadió el empleado-vecinalista, quien motivaría luego comentarios adversos.

Melisa Sierra le replicó al orador citado, señalando que “la SCPL dice que no tiene por qué soportar los atrasos en las actualizaciones. Yo creo que sí hay motivos facticos y es que a la gente ya no le alcanza. Los servicios son ineficientes y de los más caros de la región. Además es monopólico, así que no podemos buscar mejores precios. Lamento haber escuchado gente militando el ajuste porque la gente no tiene para comer; cada uno sabrá por qué lo hace”.

Luis Herrera acotó que “cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Es obvio que la energía no es barata y no podemos pretender que no aumenten, pero me gustaría que se ponga más énfasis en el control de hacia dónde va la plata; en qué se invierte”.

Miguel Bertoneri aportó que “soy padre de 4 hijos, vivo en el Abel Amaya. No tengo gas y los servicios cada vez nos cuestan más. Soy presidente de Comodoro Fútbol Club y convivo con la realidad de las familias cada vez más difícil. Entiendo que los aumentos son necesarios, todos conocemos la realidad. La explicación del aumento fue clara, pero necesitamos trabajar en conjunto y que entiendan que hay que acomodarse de acuerdo a las necesidades de la sociedad”.

Marcelo Chávez agregó que “todos sabemos la situación que se vive; sabemos de los trabajos de la SCPL; los barrios usurpados (soy dirigente del club Florentino Ameghino y tenemos un gasto muy grande de energía). A todos les molesta el aumento, pero somos conscientes de que si no se hace venimos mal. Hay muchas tierras usurpadas y gente ‘colgada’”.

Liliana Romero citó una lista de nombres y preguntó si estaban o alguien los conocía “porque son delegados de la SCPL de mi barrio”, cuestionando así “la transparencia en la designación”.

A su criterio, “la SCPL presta un servicio malo, no es transparente y no da explicaciones. A Viviana Navarro le debemos que los pocos concejales que están acá estén pintados; por eso no vienen los otros, los oficialistas. Quiero pedirles a los concejales que retomen la tarea para la que fueron elegidos porque no hay nadie que defienda al vecino. Por favor retomen el rol y vuelvan a analizar la ordenanza 6050”.