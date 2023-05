Yanina le pidió a Diego Latorre vivir en casas separadas

La polémica panelista sorprendió al contar la iniciativa que tuvo con su esposo, Diego Latorre, quien no tardó en darle su parecer.

En la última edición de esta semana de LAM, el ciclo que conduce Ángel De Brito por América, la siempre mediática Yanina Latorre reveló un pedido que le hizo a su esposo, el periodista Diego Latorre, respecto de la convivencia matrimonial que ambos mantienen hace alrededor de 20 años.

En este sentido, la panelista contó que le propuso a su pareja vivir en casas separadas, tras lo cual Diego Latorre se puso firme y se negó rotundamente a la iniciativa de su esposa. "A veces funciona no convivir, a mí me encantaría vivir en casas separadas, pero él no quiere irse. Porque él es un cómodo, en el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama, pero cuando alguno de los chicos se vaya él pasa a ese cuarto, amor", disparó la 'angelita' sin pelos en la lengua.

Su comentario vino a colación de la negativa de Jimena Barón a pasar por el concubinato con su novio Matías Palleiro. Allí fue cuando entró la opinión de Marixa Balli, quien aseguró que ese tipo de cambios arruinan las relaciones, ante lo cual Yanina estuvo completamente de acuerdo.

De todos modos, la rubia no se quedó conforme con la respuesta de su esposo y aseguró que apenas se vaya alguno de sus hijos de casa, su marido ocupará otra habitación.

Inmediatamente, su compañera Marcela Feudale bromeó con la mediática sobre que hicieron una casa más pequeña al fondo para que el periodista se mude allí. Por supuesto, Yanina no dudó en responder: "¿Sabés que tenés razón? Y que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica".